Martínez de Irujo redobla su ofensiva contra la Federación de Hípica mientras denuncia el silencio de Uribes

La batalla de Cayetano Martínez de Irujo contra la Real Federación Hípica Española (RFHE) ha entrado en una nueva fase. Más allá de los tribunales, donde sigue viva la causa impulsada junto a Ignacio Ridruejo por las presuntas irregularidades cometidas en las elecciones federativas, el exjinete olímpico ha elevado el tono de sus críticas hacia la actual dirección de la hípica española y, en particular, hacia el presidente de la RFHE, Javier Revuelta.

El 24 de junio de 2024 presentaron una querella criminal en la que denunciaban presuntas irregularidades como la manipulación del voto por correo, la falta de transparencia durante el escrutinio, la inadmisión de recursos por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y una alteración determinante del resultado electoral.

El pasado 24 de marzo, Libertad Digital informó de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citaba a declarar tanto a Revuelta como a los miembros de la Junta Electoral —Iñigo Sánchez-Castrejana, Karolina Piektowska y Alba Rivera—, así como al presidente de la mesa, Juan de Heredia, y al interventor Javier de Witt por "un supuesto delito de prevaricación administrativa y otros".

Ahora Cayetano vuelve a la carga y no solo redobla su ofensiva contra la RFHE, sino que además denuncia el silencio por parte del secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Hace unos días, en una entrevista al programa Radioestadio de Onda Cero, Martínez de Irujo aseguró que "lo menos que puede hacer un secretario de Estado para el Deporte es contestar a un deportista que ha estado treinta años en la alta competición (...) Es el suma y sigue de lo que está pasando con el Gobierno actual. Se está destrozando el país y espero que seamos la punta de lanza contra una supuesta mafia que hay en el deporte español", dijo.

El proceso judicial vivió un giro el pasado 12 de mayo, cuando el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó archivar provisionalmente la causa, según destaca el diario El Confidencial, y dejó sin efecto las declaraciones previstas para octubre. Desde la RFHE comunicaron posteriormente el auto de archivo y el informe del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, tanto Ignacio Ridruejo como Martínez de Irujo aclararon que se trató de un sobreseimiento provisional y no de una absolución definitiva. "El archivo se acordó sin que se hubiera celebrado una sola de las diligencias previstas. Nadie había declarado, ni los denunciantes, ni los denunciados, ni los testigos", explicó Ridruejo.

En su entrevista con Onda Cero, Martínez de Irujo también dirigió una parte importante de sus críticas hacia el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, al que señaló como una de las figuras que sostienen el actual modelo deportivo. Según explicó, los presidentes de las federaciones son quienes participan en la elección del presidente del COE, por lo que considera que existe un interés mutuo en preservar un sistema que favorece la continuidad de quienes ya ocupan posiciones de poder.

"Tienen una serie de argucias y trampas e irregularidades dentro de los sistemas electorales, me imagino con el objetivo de perpetuarse ahí Alejandro Blanco y que le perpetúen los que le votan, que son los presidentes de federaciones", afirmó. A su juicio, el sistema actual beneficia tanto a quienes dirigen determinadas federaciones como a quienes ocupan responsabilidades en los organismos superiores del deporte español, al ser esos mismos dirigentes quienes participan posteriormente en la elección de cargos como la presidencia del Comité Olímpico Español.

En cualquier caso, el exjinete dijo tener "plena confianza en la Justicia", esperando que el procedimiento contra la actual cúpula de la Federación de Hípica contribuya a "impulsar cambios en el funcionamiento del deporte federado español". A su juicio, el problema trasciende a una única federación y afecta a determinadas estructuras electorales del deporte.