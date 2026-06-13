Los equipos de rescate yemeníes recuperaron este sábado el cuerpo del aventurero Qaqaa Antar al Absi, más conocido como el Spiderman del Yemen, quien cayó un día antes en un cráter volcánico en el sur del país mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin ningún tipo de material de seguridad.

Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, o "Spider-Man do Iêmen", antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen. Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia. Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) June 13, 2026

El escalador de 30 años, que se había convertido en una sensación en redes sociales, cayó el viernes en el cráter Damt de la provincia yemení de Al Dalea y fue declarado muerto después de que los equipos de rescate tardaran casi 24 horas en recuperar su cuerpo, informó la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes del Yemen.

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

Según el comunicado, los rescatistas se enfrentaron a "condiciones excepcionalmente difíciles" durante la operación debido al terreno escarpado del cráter y al intenso calor.

Al Absi se convirtió en toda una personalidad en el Yemen tras publicar vídeos en sus redes sociales en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de seguridad.

Los visitantes y turistas, además, solían pagarle pequeñas cantidades de dinero para realizar estas arriesgadas escaladas que, según los lugareños, se habían convertido en la principal fuente de ingresos del joven aventurero.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales del Yemen se inundaron con mensajes de apoyo a sus familiares y de recuerdo por la valentía de Al Absi, pero también lamentaron que las dificultades económicas que atravesaba lo obligaron a realizar este tipo de actividades de alto riesgo.

El cráter Damt, situado en el distrito homónimo, a unos 220 kilómetros al sur de la capital yemení, Saná, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país.

Formado por antigua actividad volcánica, el cráter tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica.

Aunque el volcán se considera extinto, el lugar sigue siendo peligroso debido a sus escarpadas paredes rocosas y a las altas temperaturas generadas por los procesos térmicos subterráneos.

El cráter se ha convertido en un destino popular para turistas, investigadores y aventureros, pero las autoridades y los geólogos han advertido repetidamente a los visitantes sobre los peligros de acercarse a sus bordes, ya que se han reportado varios accidentes en el lugar a lo largo de los años.

La muerte de Al Absi ha reavivado los llamamientos a reforzar las medidas de seguridad en el sitio, incluyendo barreras, señales de advertencia y acceso regulado a las zonas particularmente peligrosas.