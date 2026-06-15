Así fue la pelea de Topuria: cara ensangrentada, derrota y paso por el hospital tras perder el cinturón de peso ligero
El hispano-georgiano cayó ante Justin Gaethje en el evento celebrado en la Casa Blanca después de que el árbitro finalizase el combate en el cuarto asalto por recomendación médica.
El escenario
El ring construido en la Casa Blanca para la celebración del evento UFC Freedom 250.
Momentos previos
El hispano-georgiano Ilia Topuria antes de comenzar el combate ante Justin Gaethje en el que estaba en juego el cinturón de peso ligero.
Invitado especial
El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump estuvieron presentes en el evento.
Los golpes recibidos
Ilia Topuria con la cara magullada después de haber recibido los golpes del rival en un combate de la UFC en la Casa Blanca en Washington.
'El Matador'
Topuria se enfrenta al estadounidense Justin Gaethje durante uno de los asaltos del combate.
En pleno combate
Justin Gaethje efectúa un golpe hacia la cara de Ilia Topuria durante el combate.
Posición de defensa
Ilia Topuria, con los puños en arriba cubriendo la cara, frente al estadounidense Justin Gaethje.
Contra Justin Gaethje
Topuria intenta conectar un puñetazo a la cabeza de su rival.
Las marcas de la cara
Los arañazos y la sangre en la cara de Ilia Topuria en el combate durante el que ha perdido la racha de invicto y el cinturón de peso ligero.
Ataque de Topuria
Justin Gaethje se defiende de la acción efectuada por Topuria durante uno de los asaltos.
En la pelea estelar
Uno de los instantes del combate de máxima tensión entre Ilia Topuria y The Highlight.
Las consecuencias
El hispano-georgiano Ilia Topuria con la cara ensangrentada y el ojo hinchado tras los ataques de su rival estadounidense en el combate celebrado en la Casa Blanca.
El ganador
Justin Gaethje celebra la consecución del cinturón de peso ligero tras derrotar a Ilia Topuria.
El rostro
La cara de Topuria después de los golpes recibidos durante la lucha por el cinturón de peso ligero de la UFC.
Salida hacia el hospital
Ilia Topuria abandona el ring con ayuda para recibir asistencia médica en el hospital tras perder ante Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250.