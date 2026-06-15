Comunicado de Topuria tras su alarmante derrota ante Gaethje: "Tendremos nuestra revancha"

Ilia Topuria perdió el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) después de caer en el cuarto asalto ante el estadounidense Justin Gaethje. El combate se celebró en los jardines de la Casa Blanca en un recinto temporal y el luchador de artes marciales mixtas hispanogeorgiano se quedó sin el cinturón y perdió su condición de invicto.

El alicantino terminó con la cara llena de sangre y, aunque pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y los médicos consideraron que no podía seguir. El combate estuvo presenciado por Donald Trump, en su 80.º cumpleaños, y por la primera dama, Melania Trump.

Horas después, el campeón ha roto su silencio a golpe de comunicado mientras se recupera de las heridas. Dice lo siguiente:

"Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara… y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas. He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha".

Topuria necesitó atención médica en el hospital y, según el máximo responsable de la UFC, Dana White, las lesiones son de extrema gravedad alrededor de su ojo. "Está en el hospital. Está hecho un desastre. No soy médico, pero su ojo parecía haber sufrido probablemente una ruptura orbital... Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que se tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Simplemente, quiero asegurarme de que está sano y bien, y ni siquiera pensar en que vuelva a pelear. Solo quiero que se vaya a casa, descanse y sane".

Ese ojo izquierdo preocupa y mucho. Habrá que esperar a un parte médico para ver la evolución de las lesiones de Ilia, pero son heridas complicadas y que tardan en sanar. Tal es así que, pese a que Topuria tenía planeadas dos peleas más de aquí a final de año, parece misión imposible que vuelva a subirse al octógono hasta 2027.

El Matador llegaba con confianza e invicto como profesional (17-0), pero Gaethje lució mayor aplomo y entereza en los momentos difíciles. En el primer asalto, Topuria salió avanzado para dejar escaso margen al juego de piernas de Gaethje, pero sufrió un corte en su ojo derecho tras un uppercut y el rival dominó en los últimos cinco minutos.

En el segundo asalto, Topuria intentó realizar un mataleón a minuto y medio de cumplirse el tiempo, pero no logró superar a Gaethje, quien supo reponerse de las embestidas. En el tercer asalto, The Highlight mejoró mientras la visión de Topuria era cada vez peor. Finalmente, el árbitro paró la pelea en el cuarto asalto tras el aviso del médico.