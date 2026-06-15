La noche más dura de Topuria: termina cubierto de sangre y pierde el título de peso ligero de la UFC

Ilia Topuria perdió el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) después de caer en el cuarto asalto ante el estadounidense Justin Gaethje. El combate se celebró en los jardines de la Casa Blanca en un recinto temporal y el luchador de artes marciales mixtas hispanogeorgiano se quedó sin el cinturón y perdió su condición de invicto.

El alicantino terminó con la cara llena de sangre y, aunque pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y los médicos consideraron que no podía seguir. El combate estuvo presenciado por Donald Trump, en su 80.º cumpleaños, y por la primera dama, Melania Trump.

En la previa del evento UFC Freedom 250, el ambiente estaba cargado de tensión ya que el estadounidense se burló del divorcio de Topuria y este le respondió con un empujón durante la rueda de prensa que dieron juntos en el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington.

El Matador llegaba con confianza e invicto como profesional (17-0), pero Gaethje lució mayor aplomo y entereza en los momentos difíciles. En el primer asalto, Topuria salió avanzado para dejar escaso margen al juego de piernas de Gaethje, pero sufrió un corte en su ojo derecho tras un uppercut y el rival dominó en los últimos cinco minutos.

GAETHJE STUNS TOPURIA IN ROUND THREE 😱🔥 #UFCWhiteHouse [ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/S8i8LgeuZ7 — UFC Canada (@UFC_CA) June 15, 2026

En el segundo asalto, Topuria intentó realizar un mataleón a minuto y medio de cumplirse el tiempo, pero no logró superar a Gaethje, quien supo reponerse de las embestidas.

ILIA TOPURIA vs JUSTIN GAETHJE | FULL DÖVÜŞ 🔥

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En el tercer asalto, The Highlight mejoró mientras la visión de Topuria era cada vez peor. Finalmente, el árbitro paró la pelea en el cuarto asalto tras el aviso del médico.