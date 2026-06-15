Preocupa el estado físico de Topuria: ingresado en el hospital con lesiones orbitales de larga duración

La primera derrota en UFC de Ilia Topuria ha sido durísima. No solo por perder el invicto y el cinturón de campeón que le arrebató Justin Gaethje, también por las consecuencias físicas.
Topuria, que no pudo comparecer en la rueda de prensa posterior al combate, tiene la cara completamente destrozada por la virulencia de los golpes del estadounidense.
ILIA TOPURIA vs JUSTIN GAETHJE | FULL DÖVÜŞ 🔥— Kırmızı Köşe (@KirmiziKoseMMA) June 15, 2026
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Unas heridas que han necesitado atención médica en el hospital y que el máximo responsable de la UFC, Dana White, asegura que son de extrema gravedad alrededor de su ojo. "Está en el hospital. Está hecho un desastre. No soy médico, pero su ojo parecía haber sufrido probablemente una ruptura orbital... Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que se tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Simplemente, quiero asegurarme de que está sano y bien, y ni siquiera pensar en que vuelva a pelear. Solo quiero que se vaya a casa, descanse y sane".
🚨 Dana White says Ilia Topuria is in the hospital right now, and believes he has a broken orbital bone 😳
"He's busted up. My plans for him are to go home and rest, take his time. Tonight was a rough night for him." pic.twitter.com/y3ox7hqGfG— Championship Rounds (@ChampRDS) June 15, 2026
Ese ojo izquierdo preocupa y mucho. Habrá que esperar a un parte médico para ver la evolución de las lesiones de Ilia, pero son heridas complicadas y que tardan en sanar. Tal es así que pese a que Topuria tenía planeadas dos peleas más de aquí a final de año parece misión imposible que vuelva a subirse al octógono hasta 2027.
💢 ESTE COMBATE PASARÁ A LA HISTORIA 💢
🏆 NUEVO CAMPEÓN 🏆
Después de un brutal combate, 🇺🇸 @Justin_Gaethje se lleva la mejor victoria de su vida en la Casa Blanca #UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/WBuOtG0C8v— UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026
España entera espera en vilo noticias de un Topuria que está ingresado en un hospital en Washington DC.