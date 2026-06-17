¿Trampas contra Topuria? El vídeo del piquete de ojos de Gaethje que indigna a los aficionados

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca sigue generando debate entre aficionados y expertos. Más allá de la pérdida del cinturón del peso ligero y del final de su condición de invicto, la rumorología ha comenzado a hacer de las suyas y especialmente con una acción ocurrida durante los primeros compases del combate.

Un vídeo difundido en las últimas horas muestra una secuencia en la que el estadounidense parece introducir el pulgar en el ojo derecho del luchador hispanogeorgiano. Pero, además, en las redes sociales corren las conspiraciones hablando de que Gaethje llevaba algo en los guantes...

Recordemos que Topuria cayó derrotado por TKO en el cuarto asalto después de que su hermano y entrenador principal, Aleksandre Topuria, solicitara la detención del combate. Aunque el peleador quería continuar, su equipo consideró que el castigo acumulado y los problemas de visión hacían imposible afrontar el último asalto en condiciones.

Desde el final de la pelea, numerosos aficionados han tratado de encontrar explicaciones a una derrota tan contundente y a las graves secuelas físicas que presentó el ya excampeón. Entre las imágenes más comentadas figura precisamente una acción ocurrida durante el primer asalto.

El vídeo que alimenta la controversia

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una secuencia en la que Gaethje lanza una mano al rostro de Topuria. Según sostienen numerosos aficionados, durante ese movimiento el estadounidense habría introducido el pulgar en el ojo derecho de su rival. Y ciertamente lo parece y no sería la primera vez para el americano...

Lo hizo primero con Paddy y luego con Ilia. Y es ilegal.

Más elegante y más inteligente aún me parece Ilia Topuria al no mencionar nada después del combate.

Sonaría a excusa y además no cambiaría el resultado. Mejor aceptar la derrota, felicitar a Gaethje y pedir la revancha. pic.twitter.com/gr5dglSHrE — Roberwind (@Capit6n) June 16, 2026

La acción ha provocado un intenso debate. El motivo es que algunos seguidores consideran que el contacto pudo ser determinante para explicar parte de los problemas de visión que sufrió posteriormente el luchador hispanogeorgiano. Otros creen que se trata de una acción fortuita dentro de la intensidad propia de una pelea de artes marciales mixtas.

Lo cierto es que al finalizar el primer asalto ya podían apreciarse daños visibles en el rostro de Topuria, especialmente en la zona ocular. Con el paso de los minutos, la inflamación fue aumentando hasta convertirse en uno de los principales problemas del campeón durante el combate.

No hay que olvidar que, en las artes marciales mixtas, los piquetes de ojos son una de las acciones más peligrosas que pueden producirse dentro del octágono. Tanto es así que, cuando el árbitro detecta la infracción o el peleador afectado la comunica, existe la posibilidad de detener momentáneamente el combate para permitir la recuperación del luchador perjudicado.

Pero, como decimos, la rumorología no queda ahí y, también en parte debido a las lesiones que sufre Topuria tras el combate, se habla o se puede entender que Gaethje llevaba algo dentro de los guantes… Así parece apreciarse en algunas imágenes colgadas en las redes sociales.

Hay gente que no admite que en la pelea de @Topuriailia contra Justin Gaethje hubieron cosas cuanto menos irregulares y para muestra un botón. En la imagen 1 se puede ver el dedo pulgar de Gaethje como busca el ojo de Topuria, algo que esta prohibido en la MMA y que causo el… pic.twitter.com/INcb106rKo — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) June 16, 2026

Los problemas de visión de Topuria

Uno de los factores que más llamó la atención tras la pelea fue el estado físico en el que terminó Topuria, abandonando el combate con el rostro muy castigado y con evidentes dificultades para ver con normalidad.

La propia esquina reconoció que la visión del peleador estaba seriamente comprometida en los últimos compases del enfrentamiento. Esa circunstancia fue determinante para que Aleksandre Topuria decidiera poner fin al combate pese a la voluntad de su hermano de continuar sobre el octágono.

Posteriormente, Dana White confirmó que el luchador sufría importantes daños en la zona orbital. Según explicó el máximo responsable de la UFC, el proceso de recuperación será largo y podría impedir que vuelva a competir durante lo que resta de año. Algo que se confirmó con la llegada del comunicado médico.

Las imágenes del rostro de Topuria, visiblemente inflamado y ensangrentado, se difundieron rápidamente por internet y alimentaron todavía más las especulaciones sobre lo ocurrido durante la pelea.

Teorías y reacciones en redes sociales

La derrota del hispanogeorgiano provocó una auténtica avalancha de comentarios en las redes. Miles de seguidores mostraron su sorpresa por el resultado y por la manera en la que se desarrolló el combate.

Algunos usuarios centraron su atención en el posible contacto en el ojo y en el estado físico del luchador tras apenas unos minutos de pelea. Otros fueron más allá y lanzaron teorías sin pruebas sobre supuestas irregularidades relacionadas con el desarrollo del combate.

También surgió un intenso debate sobre la actuación de la esquina de Topuria. Numerosos aficionados defendieron la decisión de detener el enfrentamiento para proteger la salud del peleador, mientras que otros consideraron que la intervención debió producirse incluso antes.

Más allá de las especulaciones, la realidad deportiva es que Justin Gaethje firmó una de las victorias más importantes de su carrera. El estadounidense supo imponer su ritmo durante buena parte del combate y terminó conquistando el cinturón del peso ligero.

La derrota supone un punto de inflexión en la trayectoria de Ilia Topuria. El luchador perdió su invicto profesional, cedió el campeonato y vio interrumpida una racha que le había convertido en una de las grandes estrellas de la UFC.