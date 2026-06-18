Máxima sanción médica para Topuria: 180 días fuera por las graves fracturas en su rostro

Ya conocemos el tiempo mínimo que Ilia Topuria estará fuera del octágono. La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) ha publicado el tiempo de inhabilitación para Ilia después de perder ante Justin Gaethje. El español acabó el combate con fracturas en ambos huesos orbitales de su rostro y una en el tabique.

Todas las lesiones de las que ahora se tendrá que recuperar le dejan inhabilitado por... ¡Seis meses! "La sanción es de 180 días por parte de la CSAC, la máxima estipulada por el organismo, y posteriormente deberá someterse a una evaluación médica por parte de un cirujano maxilofacial", comentan fuentes cercanas a la organización.

En las últimas horas se ha estado hablando de los peligros de una mala recuperación de Matador. El doctor Carlos Fernández-Vega González, miembro del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, ha analizado las severas consecuencias que pueden derivarse de las fracturas orbitales, una lesión idéntica a la que ha padecido recientemente el luchador Ilia Topuria tras su último combate. Según este especialista, este tipo de traumatismos puede desencadenar una visión doble de carácter "permanente" e incluso provocar "que el ojo se quede hundido", si bien ha matizado que esto último supone un problema "más estético que funcional".

En sus declaraciones a la agencia Europa Press, el facultativo ha precisado que la alteración en la vista "es una de las consecuencias que suelen ser más frecuentes de las fracturas de órbita". Aunque en muchos casos la situación "mejora por sí sola con un tratamiento conservador", el médico ha advertido de que esta anomalía "puede quedar permanente y puede requerir cirugías a medio o largo plazo", lo cual resulta altamente inhabilitante para el desempeño deportivo profesional.

Otra de las posibles complicaciones severas es que "los músculos que mueven el ojo (...) se queden atrapados dentro de la fractura", provocando un cuadro clínico muy doloroso que también exige pasar por quirófano. Descartada la operación en el caso del hispanogeorgiano, el abordaje médico se centra en un tratamiento conservador basado en el reposo absoluto. El atleta deberá "evitar el deporte" y "cualquier esfuerzo físico" durante un periodo inicial de tres a cuatro meses. Con la sanción de seis meses se supera de sobra este tiempo.