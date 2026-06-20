El rival de Topuria revela su gran secreto para derrotar al español

Justin Gaethje sigue presumiendo de victoria ante Ilia Topuria y lo hace en casa, en Estados Unidos, donde consiguió la victoria en plena Casa Blanca. En una entrevista con el analista deportivo Pat McAfee, Gaethje presumió de cualidades.
Gaethje cree que todo fue cuestión de tiempos: "Todo se resume en una sola palabra: timing. Hablan de crear ángulos y todo eso, pero el verdadero asunto es enviar los golpes en líneas rectas hacia su cuerpo y su cara. Cuando no ves mi cara tan destrozada piensas 'ah, este tipo tiene una piel resistente, aguanta'".
Y habló de que apenas le tocó la cara durante el combate: "En realidad, no es exactamente así. Mientras él intenta golpear, yo estoy todo el rato desviando sus golpes rectos. Todo me roza el cuerpo y pasa de refilón, rozándome".
Justin insistió mucho en eso del timing y tiró de prepotencia hablando de su gran virtud: "Eso es lo que tengo: timing. Tengo esa habilidad. Lo he dicho en entrevistas anteriores, mi velocidad/reacción de un punto A a un punto B es única. Cuando me concentro y estoy mentalmente completamente presente, soy un luchador único. Además, cuando estoy en peligro, mi cuerpo hace cosas locas. Puedo ser extremadamente técnico, intuitivo e inteligente en mis movimientos y acciones".
Por otro lado, el americano cree que hizo bien en no tener demasiadas expectativas previas al combate: "Otra parte de este juego son las expectativas. Yo no entro en las peleas con grandes expectativas, así que nunca me sorprendo. Él, en cambio, adoptó un enfoque completamente opuesto. Le dije: 'cuando pasemos al segundo asalto, al tercer asalto, vas a vivir el infierno, Ilia'. Y eso es exactamente lo que vivió".
Hay que recordar que Topuria no podrá buscar la revancha al menos por un tiempo largo. Ha sido sancionado por sus lesiones medio año. La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) publicó el tiempo de inhabilitación para Ilia después de perder ante Justin Gaethje. El español estará fuera seis meses.