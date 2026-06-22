De las salas de espera al rugido del mar: Dorsia también reina sobre las aguas

Hay imágenes que parecen concebidas para romper prejuicios. En mitad del Mediterráneo, entre embarcaciones diseñadas para exprimir hasta la última décima de nudo y tripulaciones acostumbradas a convivir con la élite de la vela internacional, aparece un enorme spinnaker rosa surcando el horizonte. Sobre él, un nombre que muchos asocian a salas de espera, consultas médicas y tratamientos estéticos: Dorsia.

A primera vista, cuesta encontrar una conexión evidente entre una de las mayores redes de clínicas estéticas de España y un barco que pelea por ganar las regatas más prestigiosas del calendario nacional e internacional. Sin embargo, esa aparente contradicción encierra una de las historias más singulares del deporte español. Porque lo que nació hace ocho años como un patrocinio ha terminado convirtiéndose en uno de los proyectos más sólidos y reconocibles de la vela de competición. Una apuesta por la continuidad en tiempos de alianzas fugaces; fomentar el deporte femenino cuando todavía no era tendencia y asumir una manera distinta de entender el éxito, basada más en la perseverancia que en el ruido.

El Dorsia Sailing Team ha ido construyendo su prestigio casi sin hacer aspavientos. Mientras otros proyectos nacían con grandes titulares para desaparecer a los pocos meses, el equipo liderado por Núria Sánchez fue acumulando experiencia, resultados y credibilidad. Campeonatos de España, triunfos en la Copa del Rey, victorias en pruebas emblemáticas como Palma Vela, el Trofeo Princesa de Asturias, el Conde de Godó o Tabarca Vela fueron cimentando una trayectoria que alcanzó dimensión internacional con el título mundial en la clase J80 y la medalla de bronce absoluta lograda en el Campeonato del Mundo disputado en Nieuwpoort (Bélgica) en 2025. El Premio Nacional del Deporte y el Premio Nacional de Vela Terras Gauda al Mejor Proyecto Femenino terminaron de certificar que aquello ya no era una simple aventura patrocinada por una marca comercial.

Ocho años de alianza

En un ecosistema tan exigente como la vela, donde la estabilidad económica suele marcar la diferencia entre competir o desaparecer, la continuidad es casi un lujo. Por eso, la renovación de la alianza entre Clínicas Dorsia y el Dorsia Sailing Team para la temporada 2026/27 tiene un valor especial. Ocho años después del inicio de aquella colaboración, ambas partes hablan ya de una estructura consolidada de alto rendimiento.

"Esta alianza ha sido clave para el crecimiento del proyecto. No hablamos solo de patrocinio, sino de una estructura sólida que nos ha permitido evolucionar temporada tras temporada, consolidarnos en el circuito y seguir impulsando la vela femenina de alto nivel", explica Núria Sánchez. Sus palabras reflejan hasta qué punto la relación ha trascendido el mero intercambio publicitario para convertirse en una apuesta compartida por la excelencia deportiva.

La tripulación que afrontará este nuevo desafío combina generaciones y perfiles distintos. Junto a la capitana estarán también María Teresa Alonso, Lara Himmens, Cristina Alfaro, Martina Ruiz-Gómez —con apenas 15 años, representa el futuro del equipo—, Marga Perelló y Juanma Barrionuevo. Experiencia, juventud y especialización reunidas en torno a una misma filosofía competitiva.

El mar no entiende de cuotas

Uno de los aspectos que más distingue al Dorsia Sailing Team es su manera de abordar el debate sobre la igualdad en el deporte. Núria Sánchez rehúye los discursos grandilocuentes y prefiere hablar desde la experiencia acumulada durante años navegando en un entorno tradicionalmente masculino.

"La igualdad; no los hombres por un lado y las mujeres por otro", resumió durante la presentación del equipo en un hotel en el centro de Madrid. La regatista se declara contraria a las cuotas obligatorias, pero firme defensora de que la competición ofrezca espacio a todos. "Estoy a favor de que en la competición haya sitio para todos", afirma.

Sánchez reconoce que las mujeres parten en ocasiones con desventaja en determinadas tareas donde la fuerza física resulta decisiva, pero recuerda que un barco es un organismo complejo en el que intervienen la técnica, la sensibilidad, la lectura táctica, la capacidad de anticipación y la coordinación. "Los pantalanes están llenos de hombres, y esos hombres se están sumando a nosotras", señala. Más que una reivindicación identitaria, la suya es una defensa del mérito compartido y del valor que aporta cada integrante de la tripulación independientemente de su sexo.

El salto a la categoría reina

La temporada 2026/27 supondrá, además, el reto más ambicioso de la historia del proyecto. El Dorsia Sailing Team competirá en la categoría ABANCA ORC de la Copa del Rey MAPFRE, considerada la división reina de la vela española y reservada a embarcaciones de máximo rendimiento y equipos de élite internacional. Será la primera vez que una tripulación mayoritariamente femenina tome parte en esta categoría, un hito que trasciende lo deportivo y sitúa al equipo ante un escaparate sin precedentes.

El calendario exigirá el máximo nivel desde el primer momento. Trofeo S.M. La Reina, Spanish Gold Cup, Trofeo Tabarca Vela, Campeonato de España, Trofeo Príncipe de Asturias, Ladies Cup, Campeonato de Europa y la propia Copa del Rey conforman una hoja de ruta reservada a quienes aspiran a competir con los mejores.

Todo ello bajo un lema que sintetiza perfectamente la evolución del proyecto: "Queremos hacer historia. Seguimos haciendo historia". No parece una frase vacía. Después de ocho años remando contra corriente, el Dorsia Sailing Team ya ha demostrado que algunas revoluciones no llegan haciendo ruido, sino avanzando poco a poco, regata a regata.

"El mar es una droga"

Hay una frase de Núria Sánchez que explica mejor que cualquier campaña publicitaria el sentido último de esta aventura. "El mar es una droga", reconoce. Quienes navegan hablan de madrugones interminables, de maniobras repetidas hasta la extenuación, de horas interpretando cambios imperceptibles del viento y de una exigencia mental constante. También hablan de libertad.

Quizá por eso resulta tan sugerente esta historia. Porque detrás de una empresa dedicada a ayudar a miles de personas a sentirse mejor con su imagen exterior hay también un grupo de deportistas empeñado en demostrar que la belleza del deporte rara vez reside en la perfección inmediata. Está en la disciplina cotidiana, en la capacidad para resistir cuando llegan las derrotas y en la convicción de seguir adelante cuando el viento sopla en contra.

Dorsia descubrió hace tiempo que algunas de las batallas más apasionantes no se libran frente a un espejo, sino mar adentro. Y que la mejor versión de uno mismo, en ocasiones, se encuentra agarrado a un cabo, mirando al horizonte y peleando por cruzar primero la línea de meta.