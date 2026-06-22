Gaethje responde a las acusaciones de amaño tras vencer a Topuria

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en la Casa Blanca durante el evento de UFC Freedom 250 desencadenó numerosos comentarios sobre un posible amaño en el combate para que el estadounidense pudiera salir campeón del peso ligero ante Donald Trump. A pesar de la felicitación de Topuria a su rival y de reconocer la derrota, las teorías se siguieron alimentando.

Desde llevar 'algo' en los guantes para poder pegar más fuerte hasta que el vendaje que portaba era diferente y por ello había podido ganar. Incluso, se difundió un vídeo con una secuencia en la que el estadounidense parece introducir el pulgar en el ojo derecho del luchador hispano-georgiano.

En muchas ocasiones, las conspiraciones utilizadas se argumentaban con imágenes modificadas haciendo uso de la inteligencia artificial.

Después de una semana, Justin Gaethje se ha pronunciado respecto a todo este revuelo en el podcast de Joe Rogan: "La gente diciendo que estoy dopado, ¡qué cumplido! La gente diciendo que tengo ladrillos en mis malditos guantes, ¡qué cumplido!", vaciló, aunque con cierto tono de molestia.

Cierra la puerta a Topuria

Junto a su entrenador, Trevor Wittman, responsable del vendaje que se situó en el punto de mira, intentaron restar importancia a los rumores. Por otro lado, confirmó que todavía tiene carrera como profesional, aunque no volverá a pelear hasta 2027 debido a la suspensión médica de 180 días.

En cuanto a una posible venganza de Ilia Topuria, no lo dudó: "No merece la revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo frené dos veces, ¿qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no debería ser yo. Necesita pelear contra Paddy o alguien por el estilo", señaló el campeón de peso ligero.