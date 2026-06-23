Raúl Chapado se postula para suceder a Sebastian Coe al frente del atletismo mundial

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, avanzó este martes que no se va a presentar a la reelección en 2028 a la presidencia, porque cree que "deben venir nuevas energías", que "ayudan mucho a la gestión", al mismo tiempo que confirmó que está en la "carrera" para sustituir a Sebastian Coe como presidente de World Athletics.
"Aprobamos y propuse, además se aprobó por unanimidad, la limitación de mandatos, máximo tres. Es verdad también que legalmente, como se ha aprobado durante un mandato, normalmente no tiene carácter retroactivo, pero yo no me voy a presentar más a la Federación Española. Mi periodo acaba en 2028 y además tienen que venir nuevas energías", expresó el dirigente en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizados con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
Para Chapado, no presentarse a la reelección en 2028, "ayuda mucho a la gestión". "Saber que tu meta está ahí, nos ayuda, porque si no vas corriendo y nunca sabes dónde vas a llegar, entonces dejas algo para mañana", explicó.
"Cada día es un día menos para poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y ese es mi compromiso con la federación hasta el último día. Voy a trabajar con toda la energía que tengo, pero yo en 2028 no me voy a presentar porque creo que mi momento en la federación termina", agregó.
Respecto a la Federación Internacional, el mandato del presidente Coe también termina y ahora se abre un proceso electivo, y Chapado, como uno de los vicepresidentes, ocupa una posición con "más poder". "El límite para presentarte es el año que viene, pero yo sí que estoy en esa carrera por ser uno de los sustitutos", dijo.
"Por cierto, una responsabilidad y un compromiso muy difícil, porque, para mí, Coe es el mejor perfil que hay en el deporte, no solo en el atletismo, una leyenda de nuestro deporte, del olimpismo, ha sido lord, ha tenido responsabilidades políticas, ha sido presidente del Comité Olímpico Británico, y creo que su capacidad de gestión, yo que trabajo día a día con él, os aseguro que es un privilegio y va a ser muy difícil, por no decir imposible, sustituir a Coe", añadió.