Topuria recorta los plazos tras sus fracturas y apunta a la revancha en diciembre

Las imágenes de Ilia Topuria abandonando el octágono de la Casa Blanca dieron la vuelta al mundo. El rostro completamente desfigurado, cubierto de sangre y con evidentes signos del castigo recibido ante Justin Gaethje reflejaban la dureza de una derrota que puso fin a su condición de invicto en las artes marciales mixtas. Sin embargo, apenas unos días después de aquel combate histórico, las noticias que llegan desde el entorno del peleador hispanogeorgiano invitan al optimismo.

Jesús Gallo, preparador físico de confianza de Topuria, ha desvelado que la recuperación del excampeón del peso ligero de la UFC está evolucionando incluso mejor de lo previsto. En una entrevista concedida al periodista especializado Jorge Ebro, el técnico cubano explicó que los daños físicos visibles han disminuido notablemente y que el luchador ya presenta una imagen muy diferente a la que mostraba tras el combate. "Día a día ya es una persona completamente diferente. Honestamente, parece que ni siquiera estuvo en una pelea", afirmó Gallo al valorar el estado actual de su pupilo.

Una derrota con un elevado coste físico

La pelea disputada en Washington supuso el primer tropiezo profesional para Topuria, que vio cómo su espectacular récord quedaba fijado en 17 victorias y una derrota. Además de perder el cinturón de campeón ligero de la UFC, el combate dejó importantes secuelas físicas.

Los exámenes médicos posteriores confirmaron fracturas en ambos huesos orbitales y una fractura en el tabique nasal. A pesar de la gravedad aparente de las lesiones, los especialistas descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica al tratarse de fracturas sin desplazamiento.

La decisión médica fue apostar por un tratamiento conservador basado en reposo, seguimiento especializado y control de la inflamación. Un proceso que, aunque menos agresivo que una operación, exige tiempo y paciencia para garantizar una recuperación completa.

La Comisión Atlética impuso además una suspensión médica de 180 días, una medida habitual en este tipo de situaciones y que, en teoría, impediría cualquier regreso al octágono durante buena parte de lo que resta de temporada.

Los plazos podrían acortarse

Pese a ese escenario inicial, las últimas valoraciones médicas ofrecen una perspectiva más positiva. Según explicó Jesús Gallo, los especialistas consideran que la consolidación de las fracturas podría completarse en un plazo relativamente corto.

"Lo que nos dijeron los médicos es que en seis u ocho semanas debería estar correctamente curado, especialmente porque no hubo fracturas desplazadas", señaló.

Una vez completada esa fase, el siguiente objetivo será recuperar progresivamente la actividad física y los entrenamientos específicos de combate. Para ello será necesario esperar unas semanas adicionales que permitan reforzar completamente la estructura ósea afectada.

"Después de eso necesitará algo más de tiempo para que todo termine de consolidarse. Estamos hablando de dos o tres meses como mínimo", añadió el preparador.

Las sensaciones dentro del equipo son positivas y existe la convicción de que Topuria podría volver a entrenar con normalidad antes de lo inicialmente previsto.

La revancha con Gaethje aparece en el horizonte

La gran incógnita ahora gira en torno a la fecha de regreso. Aunque oficialmente no existe ningún combate programado, el entorno del luchador ya contempla la posibilidad de una vuelta antes de que finalice 2026.

Entre las opciones que más ilusionan a los aficionados aparece una revancha inmediata frente a Justin Gaethje, una pelea que permitiría al español buscar la redención tras la primera derrota de su carrera.

"Si nos ofrecieran una revancha o una pelea importante, podría ser para finales de año, quizá en diciembre. Ya veremos qué ocurre", deslizó Gallo.

Sus palabras han disparado la ilusión entre los seguidores de Topuria, que sueñan con volver a verlo compitiendo antes de lo esperado. Aunque el calendario dependerá de la evolución médica y de las decisiones de la UFC, el hecho de que su equipo contemple esa posibilidad supone una noticia alentadora.

Mentalidad intacta

Más allá de las lesiones, quienes trabajan diariamente con el luchador destacan que su mentalidad permanece intacta. Topuria ha afrontado la derrota con serenidad, ha felicitado públicamente a Gaethje y ya se encuentra enfocado en el proceso de recuperación.

La prioridad sigue siendo recuperar completamente la salud y evitar cualquier precipitación. Sin embargo, el mensaje que transmite su círculo más cercano es claro: el Matador ya piensa en volver.

Y si los plazos continúan evolucionando favorablemente, el esperado regreso podría producirse mucho antes de lo que muchos imaginaban apenas unos días después de aquella dura noche en Washington.