La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje ha generado una oleada de reacciones en el mundo de la UFC. Los enemigos del español sacan las garras y van con todo contra un luchador que les ha hecho mamar mucho.

Uno de los peleadores que no aguanta a Ilia es Paddy Pimblett. El británico, ventajista hasta el extremo, aprovecha el momento más bajo de Topuria en las artes marciales mixtas para atacar con todo: cuestiona el futuro de quien ha sido uno de sus grandes enemigos dentro de la UFC.

En declaraciones realizadas en el pódcast de Demetrious Johnson, Pimblett aseguró que el revés sufrido por Topuria tendrá un impacto mucho mayor del que muchos imaginan.

"No creo que Ilia sea tan fuerte mentalmente como él piensa. Nunca había perdido, nunca había tenido que afrontar una derrota así. No volverá a ser el mismo", afirmó.

Considera que Topuria, acostumbrado al éxito, tendrá ahora que demostrar si es capaz de reconstruirse tras un golpe tan duro. Algo que él sí que ha conseguido.

Pimblett también opinó que la imagen de invencibilidad del hispanogeorgiano ha quedado dañada y cree que la confianza con la que afrontaba sus combates desaparecerá tras el castigo recibido frente a Gaethje. "Cuando te pasan cosas así, ya no entras igual a pelear. Esa sensación de invencibilidad desaparece".

Además insiste en que está seguro de que dejaría KO a Ilia en un combate entre ambos. "Siempre he pensado que le ganaría. Él era un peso pluma y ahora está en el ligero. Yo soy un ligero de verdad".