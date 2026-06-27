Marcos Ruiz, la nueva joya de la marcha española con 14 años: "Solo pienso en seguir mejorando"

Hay deportistas que ganan porque son más fuertes, más veloces o porque disponen de una genética más privilegiada. Otros porque entrenan más. Y luego están esos casos, que aparecen muy de vez en cuando, en los que el talento, el trabajo y la cabeza parecen avanzar exactamente al mismo ritmo y en la misma dirección. Marcos Ruiz Pérez pertenece a esa tercera categoría.

Tiene solo 14 años, pero ya se mueve entre marcas reservadas para atletas muy por encima de su edad. Este joven deportista malagueño se ha convertido en el nombre del momento dentro de la marcha española después de estar firmando una temporada sencillamente extraordinaria: campeón de España sub-16 en La Nucía, plusmarquista nacional tras rebajar dos veces el récord de España de los 3.000 metros marcha y vencedor, hace menos de un mes, del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, una prueba de enorme prestigio que, en categoría absoluta, forma parte del circuito Gold de World Athletics y reúne cada año a algunos de los mejores especialistas del planeta.

Los resultados hablan por sí solos, pero quienes lo conocen bien insisten en que lo más llamativo no son los cronómetros. Lo que más destaca es su manera de entender el deporte. Mientras desde fuera ya empiezan a colocarle la etiqueta de futura estrella, él sigue hablando únicamente del siguiente entrenamiento, del próximo Campeonato de Andalucía o de intentar ayudar a su club, el Club Atletismo Málaga, a sumar el mayor número de puntos posible. Ni rastro de ansiedad por el futuro, ni discursos grandilocuentes, ni sueños olímpicos a corto plazo. Solo la serenidad impropia de un adolescente que parece haber entendido antes de tiempo que las grandes carreras no se ganan en los primeros kilómetros, y sí desde la constancia y el tesón.

Una progresión fuera de lo común

Miguel Ángel Romero, su entrenador, lleva muchos años formando atletas y sabe perfectamente cuándo un resultado responde a un gran día y cuándo es la consecuencia de un talento especial. Con Marcos no alberga ninguna duda.

"La progresión es excelente. Si no lo fuera, no habría batido el récord de España con la diferencia con la que lo ha hecho", explica en una entrevista a Libertad Digital el técnico, todavía sorprendido por la velocidad con la que su pupilo ha ido rompiendo barreras. El anterior récord nacional de los 3.000 metros marcha estaba establecido en 12 minutos y 30 segundos. Marcos primero lo dejó en 12:10 y, poco después, volvió a pulverizar la plusmarca hasta situarla en 12:09.86. Más de veinte segundos de diferencia respecto al anterior registro. Una barbaridad en una disciplina donde, normalmente, los récords se rebajan por unas pocas décimas.

Romero aporta un dato que ayuda a entender la dimensión del salto. "Con 12 años ya era capaz de marchar a ritmos de 4:30 el kilómetro. Dos años después está en torno a los 4:03. Es una evolución extraordinaria". Sin embargo, lejos de alimentar cualquier tipo de euforia, insiste una y otra vez en el mismo mensaje: la paciencia.

"Nosotros no hemos cambiado absolutamente nada por los resultados. El entrenamiento sigue exactamente la planificación que utilizaríamos con cualquier atleta de alto nivel de su edad. No hay atajos", explica Romero, espetando una frase que resume buena parte de la filosofía con la que trabajan.

Sin quemar etapas

En un deporte donde la obsesión por el rendimiento inmediato ha terminado frustrando muchas carreras prometedoras, Miguel Ángel Romero tiene claro que el éxito de Marcos dependerá precisamente de no acelerar el proceso.

Sorprende comprobar que, pese a los récords y a los títulos, el volumen de entrenamiento sigue siendo muy contenido. El joven marchador apenas supera los 30 kilómetros semanales de trabajo y únicamente durante algunos periodos de acumulación invernal ha rozado los cincuenta. Nada extraordinario para un atleta de alto rendimiento. Incluso el pasado invierno una fractura en una muñeca le obligó a detener la preparación durante cinco semanas, retrasando toda la planificación sin que nadie se planteara recuperar el tiempo perdido forzando la máquina.

Así, el entrenador prefiere apoyarse en otros indicadores mucho más fiables que las marcas. Las pruebas de esfuerzo realizadas durante los últimos meses muestran unos valores fisiológicos poco habituales para un chico de su edad. "Los datos son propios de un atleta de muy buen nivel", resume Romero, convencido de que el potencial todavía está muy lejos de haber tocado techo.

Pero, incluso por encima de esas condiciones físicas, destaca un rasgo que considera decisivo. "Lo fundamental es que le encanta la marcha. Esta disciplina requiere muchísimo sacrificio. Si no la amas, es imposible mantener esa constancia", sostiene.

Una casualidad que terminó cambiándolo todo

Lo curioso es que Marcos no empezó en la marcha porque soñara con convertirse en marchador. Como tantos niños, llegó al atletismo con apenas ocho años. La especialidad aparecería mucho después, casi por accidente. "Hacía falta un chico para cubrir la prueba de marcha en una competición por equipos", recuerda Romero. "Le propusimos probar y aceptó".

Aquella decisión, tomada casi por necesidad, terminó cambiando el rumbo de su carrera deportiva. Desde el primer momento demostró una facilidad poco habitual para aprender la técnica, el aspecto más complejo de una disciplina en la que cualquier error puede acabar en descalificación.

Primero llegó un Campeonato de Andalucía. Después un Nacional donde, siendo todavía atleta de primer año, ganó la Serie B y empezó a llamar la atención. A partir de ahí, todo se aceleró de manera natural. "Cogió muy rápido la técnica y, además, tiene unas condiciones fisiológicas excepcionales", resume su entrenador.

El primer entrenador estaba en casa

Antes incluso que Miguel Ángel Romero hubo otra figura decisiva en esta historia. No llevaba cronómetro ni diseñaba planes de entrenamiento. Simplemente inculcó a su hijo una pasión.

Ese hombre es Julián Ruiz. Fue él quien llevó a Marcos por primera vez a una pista de atletismo y quien hizo que el deporte formara parte de la vida familiar desde que era muy pequeño. Cuando se le pregunta por qué eligió el atletismo y no el fútbol, la respuesta llega sin dudar un segundo. "Por mi padre. Él me inculcó el atletismo desde muy pequeño", dice.

Después desarrolla una reflexión sorprendentemente madura para un chico de 14 años. "La verdad es que prefiero el atletismo. Es un deporte mucho más social. No existe tanta rivalidad y, al final, compites sobre todo contra ti mismo", afirma con una madurez impropia de su edad.

No habla de dinero, ni de fama, ni de estadios llenos. Habla de disfrutar entrenando, de compartir horas con otros atletas y de intentar ser un poco mejor cada día. Esa manera de entender el deporte explica, probablemente, por qué quienes trabajan con él destacan tanto su cabeza como sus piernas.

Madrid Marcha: la confirmación de que iba muy en serio

La confirmación definitiva de que Marcos estaba preparado para competir con los mejores de su generación llegó hace apenas unos días en Madrid. La capital acogía una nueva edición de Madrid Marcha, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. Mientras las categorías absolutas reunían a figuras como Diego García Carrera (director técnico de la prueba) o el ecuatoriano Jefferson Pérez (nombrado Embajador para América Latina de la carrera), el joven andaluz dominó con autoridad la competición de su categoría.

Sin embargo, cuando recuerda aquella jornada apenas habla de su victoria. "Lo disfruté muchísimo. Después me quedé viendo competir a los mayores. Fueron rapidísimos. Entre el desnivel del circuito, el calor y la altitud fue impresionante", dice.

Lo dice con la admiración de quien todavía sigue aprendiendo observando a los mejores. "Ha sido una de las carreras que más he disfrutado en toda mi vida, y además viendo de cerca...".

Quizá por eso no sorprende que, cuando le preguntan por sus referentes, cite precisamente a algunos de los grandes nombres de la marcha española:

Diego García Carrera, María Pérez, Álvaro Martín, Paquillo Fernández... todos ellos han recorrido un camino muy parecido al que ahora comienza él.

La cabeza, el verdadero tesoro

Si algo repite Miguel Ángel Romero durante toda la conversación es que los récords, siendo importantes, no son lo que más le ilusiona de Marcos. "Es constante, trabajador, sacrificado y le gusta entrenar. Eso vale muchísimo más que cualquier marca", afirma.

El técnico insiste en que la madurez del joven atleta resulta impropia de su edad. No se deja llevar por la euforia cuando gana ni se hunde cuando algo no sale como esperaba. Cumple con el entrenamiento, escucha, pregunta y mantiene intacta la curiosidad por seguir aprendiendo.

No parece un chico obsesionado con ser el mejor. Parece, simplemente, alguien al que le gusta marchar. Y esa diferencia, en un deporte tan exigente psicológicamente como la marcha atlética, puede terminar marcando toda una carrera.

Sin hablar todavía de Juegos Olímpicos

Con semejante currículum resulta inevitable preguntarle por el futuro. ¿Sueña con unos Juegos? ¿Con un Mundial? ¿Con convertirse algún día en campeón olímpico como Álvaro Martín o María Pérez?

La respuesta vuelve a sorprender: "Yo solo quiero seguir mejorando poco a poco. Si algún día pudiera ser internacional, estaría muy contento. No quiero pensar todavía en esas cosas". Y no, conociéndole podemos asegurar desde estas líneas que no es falsa modestia.

Su calendario inmediato habla únicamente del Campeonato de Andalucía por equipos, donde espera aportar el máximo número de puntos a su club, y de una prueba sobre 5.000 metros que servirá como primera toma de contacto con la distancia que marcará su evolución en los próximos años. Mientras otros piensan ya en Los Ángeles 2028 o Brisbane 2032, él solo mira la siguiente salida.

El futuro ya ha empezado... pero sin prisas

En el atletismo español hace tiempo que se habla de la necesidad de encontrar el relevo generacional de una disciplina que tantas alegrías ha dado en los últimos años gracias a figuras como María Pérez, Álvaro Martín o Diego García Carrera.

Nadie sabe hasta dónde llegará Marcos Ruiz. Ni siquiera quienes más confían en él se atreven a fijarle un techo. Sería un error hacerlo con un deportista que todavía está en plena adolescencia y cuyo margen de mejora sigue siendo enorme.

Lo que sí parece claro es que reúne casi todas las condiciones necesarias para intentarlo: un talento fuera de lo común, un entrenador que huye de las prisas y entiende que el verdadero éxito consiste en respetar cada etapa, y una familia que le ha enseñado desde pequeño que el atletismo es mucho más que ganar carreras.

Quizá por eso resulta tan fácil entender por qué, mientras los demás ya hablan del futuro de la marcha española, Marcos Ruiz sigue respondiendo siempre de la misma manera. Con tranquilidad. Porque sabe perfectamente que, en su deporte, las prisas nunca han sido buenas compañeras de viaje. Y porque, a veces, el camino más largo es precisamente el que termina llevando más lejos.