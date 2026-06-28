Sergio Correa y Andrea Jaén triunfan en la II Carrera Popular Guardia Real

Podio femenino en la categoría femenina absoluta.

Sergio Correa y Andrea Jaén se han impuesto este domingo en la segunda edición de la Carrera Popular Guardia Real 'Al Servicio de la Corona', que ha reunido a 3.500 corredores por las calles de Madrid en una cita que nació con la intención de convertirse en un punto de encuentro entre deporte, patrimonio e institución.

Con salida y meta junto al Palacio Real, la prueba, impulsada por la Guardia Real, recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital, como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados, la Fuente de Neptuno, el Paseo del Prado, la Plaza de España y el entorno del Parque del Oeste.

En el apartado deportivo, Sergio Correa González se llevó la victoria en categoría masculina con un tiempo de 31:24, por delante de Ignacio González Pont, con 31:32, y Juan Carlos Romero Cruces, con 32:07.

En categoría femenina, el triunfo fue para Andrea Jaén Martínez, que cruzó la línea de meta en 38:55, seguida de Cristina Corella Ramos, en 40:01, y de Paula Ruiz Cañada, en 41:17.

Además de las clasificaciones absolutas masculina y femenina, la organización reconoció sobre el podio a los tres primeros clasificados de las categorías Máster y Militar, tanto en categoría masculina como femenina.

La carrera nació, según afirma la organización, con el objetivo de acercar la Guardia Real a la sociedad a través de "los valores que comparten el deporte y la institución militar: esfuerzo, disciplina, compañerismo, superación y vocación de servicio".