Negreira, Gaspart y Turan coronan la lista de morosos de Hacienda con marcado acento culé

La Agencia Tributaria ha vuelto a poner el foco sobre los grandes deudores con la publicación de su listado anual de morosos correspondiente al cierre del ejercicio 2025. En total, 5.853 personas físicas y jurídicas mantienen deudas superiores a los 600.000 euros con el fisco español, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, aunque el importe acumulado continúa siendo muy elevado: 15.432 millones de euros.

Como ocurre cada año, el deporte ocupa un lugar destacado en esta relación, especialmente el fútbol. Exjugadores, expresidentes de clubes y entidades deportivas aparecen entre los contribuyentes que todavía mantienen importantes obligaciones tributarias pendientes.

En esta edición, el entorno del FC Barcelona vuelve a concentrar algunos de los nombres más mediáticos. Y es que hay tres figuras estrechamente vinculadas al club azulgrana que destacan entre los grandes morosos. La más llamativa continúa siendo la de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y protagonista del conocido como caso Negreira. Su deuda con la Agencia Tributaria asciende a 1.089.874 euros, apenas unos miles de euros menos que el año anterior, lo que evidencia que su situación apenas ha variado.

También permanece en la lista Arda Turan. El excentrocampista turco, que militó tanto en el Atlético de Madrid como en el FC Barcelona antes de retirarse del fútbol profesional en 2022, mantiene una deuda de 1.265.705 euros. Actualmente entrenador del Shakhtar Donetsk, Turan continúa figurando entre los mayores deudores relacionados con el deporte español.

A ellos se suma Joan Gaspart. El expresidente del FC Barcelona vuelve a aparecer con una deuda cercana al millón de euros, concretamente 993.154 euros, una cantidad prácticamente idéntica a la registrada en ejercicios anteriores.

Clubes con importantes deudas

La lista no solo incluye personas físicas. También aparecen varios clubes de fútbol con importantes cantidades pendientes de pago.

La mayor deuda sigue correspondiendo a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, que acumula más de 13,4 millones de euros. Le siguen el Extremadura UD, el CF Intercity, el Club Deportivo Atlético Alcantarilla, el Reus Deportiu y el Lleida Ponent CF, todos ellos con deudas que superan ampliamente el millón de euros.

Entre las novedades destaca la incorporación del FC Cartagena, que entra por primera vez en el listado con una deuda cercana a 1,3 millones de euros. Su inclusión refleja las dificultades económicas que atraviesan numerosos clubes del fútbol español, especialmente fuera de las grandes categorías.

Pero no solo afecta a entidades españolas y es que la relación también incorpora a dos clubes argentinos: el Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el Club Atlético Huracán, que mantienen deudas con la Hacienda española derivadas de distintas operaciones económicas realizadas en España.

Un listado que evoluciona cada año

La publicación anual de este listado responde a un objetivo de transparencia y presión fiscal. Para aparecer en él es necesario mantener deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.

Este año el número total de morosos se reduce en 144 respecto a la edición anterior. Algunos contribuyentes consiguieron abandonar el listado tras saldar completamente sus obligaciones o reducirlas por debajo del umbral establecido. En conjunto, la Agencia Tributaria calcula que los pagos realizados para evitar aparecer en esta publicación superaron los 79 millones de euros.

Entre quienes salen este año figura el Real Jaén, que deja de formar parte del registro tras regularizar su situación tributaria.

Más allá del deporte

Aunque el fútbol concentra buena parte de la atención mediática, la lista incluye también numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo y la empresa.

La cantante Isabel Pantoja continúa entre los grandes morosos y, además, incrementa su deuda respecto al año anterior. También permanecen la actriz Paz Vega y el presentador Bertín Osborne, mientras que Patricia Conde y Kiko Matamoros regresan al listado después de haber desaparecido en ejercicios anteriores.

En el ámbito empresarial siguen figurando nombres históricos como Mario Conde, así como varias sociedades con importantes cantidades pendientes de pago. Entre ellas destacan la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), algunas empresas vinculadas al sector inmobiliario y compañías que protagonizaron importantes procesos concursales durante la última crisis económica.