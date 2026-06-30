Pal Arinsal activa un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a la Copa del Mundo de BTT 2026

Con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de las WHOOP UCI MTB World Series, del 10 al 12 de julio, Pal Arinsal ha activado un dispositivo especial de movilidad con el objetivo de facilitar la llegada de los espectadores, garantizar una circulación fluida y ofrecer la mejor experiencia a los asistentes, al tiempo que se fomenta una movilidad más sostenible.

El dispositivo incluye restricciones de tráfico, refuerzo del transporte público, servicios de lanzadera, una nueva distribución de los paddocks y un espacio específico para autocaravanas. Durante los días 10, 11 y 12 de julio, la circulación quedará restringida en la carretera de acceso a Pal, a partir de la zona de Amorriadors, de acuerdo con el dispositivo establecido.

El acceso quedará reservado exclusivamente a los vehículos acreditados. Por este motivo, la organización recomienda acceder al evento a través de la telecabina de La Massana, que será la principal vía de acceso para los espectadores. También se recomienda utilizar el transporte público y los servicios habilitados por la organización para llegar hasta la estación.

Para acceder a la Copa del Mundo, se recomienda utilizar el transporte público hasta La Massana. Los espectadores podrán llegar mediante las líneas regulares de autobús y, una vez en la parroquia, acceder a la estación con la telecabina de La Massana, la principal vía de acceso al evento, o bien mediante el servicio especial de lanzaderas habilitado por la organización. Tanto el acceso en telecabina como el uso de las lanzaderas requerirán disponer de una entrada para la Copa del Mundo o de un forfait de temporada de Grandvalira Resorts.

El dispositivo de transporte se adaptará al programa de competición, con un servicio de rotación continua. Las lanzaderas saldrán cada 30 minutos desde Pal (el punto de salida podrá variar según el día) y La Massana, realizando una primera parada frente al Prat Gran de La Massana y continuando por todas las paradas habituales del recorrido.

El viernes, de 09:30 horas a 16:00 horas, habrá rotación continua entre La Massana y Fontanals (área de descenso). De 16:00 a 19:00 horas habrá rotación continua entre La Massana y la Caubella (área de Cross-country). El sábado, de 08:00 a 17:00 horas, rotación continua entre La Massana y Fontanals (área de descenso). Y el domingo, de 08:00 a 17:00 horas, rotación continua entre La Massana y la Caubella (área de Cross-country).

Para facilitar los desplazamientos internos, durante los tres días de competición, la organización anima a los espectadores a priorizar los desplazamientos a pie a través del Camí del Bosc (camino del bosque), un itinerario señalizado que conecta ambas sedes y que se convierte en la mejor opción para desplazarse entre los espacios de competición.

La Copa del Mundo presenta este año una nueva organización de los espacios técnicos. El área de la Caubella concentrará todos los paddocks de los equipos, así como el acceso y estacionamiento de los camiones de gran tamaño. Por su parte, Fontanals acogerá exclusivamente el paddock técnico para los riders de descenso.

Las autocaravanas dispondrán de un espacio específico habilitado en Pal, en la nueva zona residencial situada en la parte posterior del núcleo. Este espacio mantendrá los mismos servicios que en ediciones anteriores: punto de recogida de aguas grises; aseos; servicios complementarios para los usuarios; y servicio de transfer para acceder a la estación. Será necesario disponer de un pase para poder acceder.

El acceso por carretera a la Copa del Mundo en bicicleta estará permitido y se presenta como una de las opciones más sostenibles para llegar al evento. Los espectadores que accedan en bicicleta deberán dejarla en los espacios de bike parking habilitados y vigilados durante el horario del evento. Habrá dos puntos de estacionamiento seguros: uno en la Caubella y otro en Fontanals.

En cuanto al acceso en bicicleta de montaña, los usuarios del Bike Park que dispongan de un forfait válido podrán acceder con la telecabina de La Massana hasta la Caubella. Durante la celebración de la Copa del Mundo, la estación permanecerá abierta con cinco circuitos de la parte baja del Bike Park, disponibles con una tarifa especial de 25 € para adultos y 19 € para niños. El acceso pedaleando hasta la zona de la Caubella estará reservado exclusivamente a los usuarios del Bike Park con forfait en vigor.

Para garantizar una experiencia cómoda y segura, Pal Arinsal recomienda utilizar preferentemente el transporte público, planificar el desplazamiento con antelación, respetar la señalización y las indicaciones del personal de movilidad, priorizar los itinerarios a pie entre la Caubella y Fontanals, especialmente el Camí del Bosc, así como llevar calzado adecuado y protegerse del sol durante toda la jornada.