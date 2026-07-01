Primera aparición de Topuria tras las graves fracturas sufridas ante Gaethje

El pasado 15 de junio, Ilia Topuria perdió el cinturón de peso ligero después de perder ante Justin Gaethje. Durante el evento UFC Freedom 250 organizado en la Casa Blanca, el árbitro tuvo que parar el combate en el cuarto asalto por recomendación de los médicos ante los golpes recibidos en la cara y que provocaron al hispano-georgiano la pérdida de visión.

Desde aquel día, no se había vuelto a ver al luchador, aunque sí se conocían las consecuencias de los impactos. El Matador estará apartado de las peleas hasta 2027, suspensión mediante.

La primera imagen pública de Topuria ha sido compartida por Omar Montes, amigo íntimo, en su cuenta de Instagram. En las stories, el luchador aparece junto al cantante en una hamburguesería de comida rápida preparándose para ver en el cine la película Toy Story 5 y lleva puestas unas gafas de sol oscuras. Este accesorio imposibilita ver cómo se encuentran sus ojos, la parte física de la cara que más sufrió los golpes de Gaethje.

Antes de regresar a España, estuvo algunos días en Estados Unidos y ahora continúa su proceso de recuperación en territorio español de la mano de sus especialistas. Cabe recordar que deben pasar todavía algunas semanas hasta que Topuria recupere la visión por completo y desaparezcan los dolores de cabeza.

La instantánea compartida por Omar Montes

Asimismo, no será hasta pasados unos meses de recuperación cuando el hispano-georgiano comience a entrenar con normalidad ya que, por el momento, no puede hacer ejercicio de alta intensidad. Antes de comenzar a competir deberá pasar una evaluación médica por parte de un cirujano maxilofacial.

Uno de los temas que está pendiente de decidir, ya que todavía queda bastante tiempo, es quién será su próximo rival. Topuria dejó claro que le gustaría una revancha con Gaethje, aunque este no aceptó. La decisión final también tendrá que pasar por Dana White, el presidente de la UFC.