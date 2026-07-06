Claudia Fernández agita el pádel femenino

Según puede adelantar en exclusiva Libertad Digital, la actual pareja número cuatro del mundo —formada por Claudia Fernández y Sofía Araújo— separa su camino tras no encontrar los resultados esperados. Una falta de química que les ha hecho caer de manera precipitada en los últimos torneos ante parejas de menos nivel y en primera ronda —en Valladolid y en Burdeos, donde han disputado su último torneo juntas—. Es cierto que en Valencia llegaron a la gran final y que han peleado con todo contra las tres mejores parejas, pero la sensación es que el tope ha llegado y no dan más.

La decisión se toma para que Claudia Fernández forme nueva pareja con Martina Calvo, quien también rompe su pareja con Martita Ortega —otra pareja que venía cosechando malos resultados en los últimos torneos—.

Nueva pareja explosiva

Claudia y Martina, dos de las jugadoras de más proyección y más jóvenes del circuito, van a juntar su camino. Una dupla que estaba pronosticada para unirse ya desde el inicio de este 2024 pero que, por distintas circunstancias, ha tenido que esperar para ver cumplido su objetivo.

Habrá que ver qué ocurre con Martita Ortega y Sofía Araújo —se rumorea que podrían formar nueva pareja— y cómo sientan estos cambios a las prometedoras jugadoras del pádel español.