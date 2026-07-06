La Copa del Mundo de BTT de Pal Arinsal combinará competición y entretenimiento con el Bike Festival

Pal Arinsal trabaja en los preparativos para la Copa del Mundo UCI de BTT, que se celebrará en Andorra la próxima semana, del 9 al 12 de julio. El evento llegará a La Massana por undécima edición, a las que se suman los dos Campeonatos del Mundo celebrados en 2015 y 2024, y convertirá de nuevo el dominio y la parroquia en el epicentro mundial de la BTT.

El gran espectáculo sobre las dos ruedas de montaña se complementará con el Bike Festival, una amplia oferta de experiencias que acompañarán las competiciones mediante animaciones, actividades lúdicas y acciones solidarias pensadas para todos los públicos. Las actividades se concentrarán en las sedes de la Caubella, donde se disputarán las pruebas de cross-country, y Fontanals, escenario de las competiciones de descenso.

Música y entretenimiento

Los epicentros de las WHOOP UCI MTB World Series de Pal, la Caubella y Fontanals, vivirán un gran ambiente durante toda la semana gracias a las múltiples actividades y animaciones previstas en el marco del Bike Festival, que se concentrarán especialmente entre el viernes y el domingo.

El ambiente festivo estará garantizado con la presencia continua del DJ Simply J, la Always Drinking Marching Band, la batucada Perkal Drums, así como de las mascotas Skippy y Rocky y un equipo de dinamizadores que interactuarán con los asistentes. La música en directo, los espectáculos itinerantes y las acciones participativas contribuirán a crear una experiencia inmersiva tanto en las zonas de competición como en los espacios destinados al público.

La Expo Area de la Caubella se convertirá en un espacio de ocio y descubrimiento para todas las edades, con actividades participativas pensadas para que los visitantes puedan implicarse activamente en el evento. Habrá un photocall con una hamaca gigante, un espacio de lanzamiento de hachas para poner a prueba la puntería, demostraciones en directo de personalización de cascos, así como juegos de habilidad y precisión relacionados con el mundo del ciclismo. También se incorporarán activaciones de los patrocinadores, que completarán la oferta de entretenimiento.

Los más pequeños también dispondrán del espacio Bike Rules del Bike World de Pal Arinsal, un área específica con un circuito adaptado para aprender y practicar el ciclismo en un entorno seguro. Por su parte, los aficionados de todas las edades podrán descubrir una bicicleta histórica del museo Bici Lab, una auténtica pieza de coleccionista como la Klunker Columbia (1962), una bicicleta muy popular entre los antiguos repartidores de periódicos estadounidenses, y participar en un juego interactivo relacionado con este patrimonio deportivo.

La dimensión social del evento también estará presente gracias a la participación de la Fundación Nostra Senyora de Meritxell, que ofrecerá un taller de manualidades inspirado en la Copa del Mundo y un espacio de venta de productos elaborados por sus usuarios, dando visibilidad a su proyecto y fomentando la participación solidaria del público.

Entre las propuestas más singulares destaca la instalación del Hotseat en el Camí del Bosc, el punto que conecta las sedes de la Caubella y Fontanals. Los visitantes podrán sentarse en el asiento provisional de los líderes del descenso y fotografiarse en uno de los espacios más emblemáticos de la competición.

El evento concluirá el domingo por la tarde con una fiesta abierta a espectadores, voluntarios, trabajadores y corredores, concebida como un espacio de encuentro para compartir y celebrar conjuntamente el final de la competición.

Sostenibilidad y solidaridad, ejes del evento

La sostenibilidad y la solidaridad vuelven a ser uno de los ejes principales de la Copa del Mundo UCI de BTT de Pal Arinsal, con diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental y reforzar el vínculo con el territorio.

En el ámbito gastronómico, el evento apuesta por productos de kilómetro cero, priorizando ingredientes agrícolas, ganaderos y artesanales de Andorra, así como alimentos de temporada que contribuyen a una cocina más responsable y con una menor huella de carbono.

Paralelamente, se promueve una movilidad más sostenible a través de Mountain Rideshare, una plataforma que facilita compartir vehículo entre los asistentes para reducir las emisiones de CO₂ y el número de desplazamientos. Además, la Copa del Mundo mantiene su vertiente solidaria colaborando con Bicicletas Sin Fronteras, apoyando su proyecto de transporte escolar en bicicleta en Senegal, y refuerza su voluntad de integrar el evento en el tejido del país, acercando la competición a los niños y jóvenes de Andorra para que puedan vivir de cerca una cita deportiva de referencia mundial y sentirse parte de su legado.