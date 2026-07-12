Marta Verona: "Comer también es entrenar, ahí empieza el éxito de un deportista de élite"

Hay entrevistas que comienzan con una libreta sobre la mesa y otras que arrancan entre el aroma de un buen aceite de oliva virgen extra, el sonido de una batidora y el color de un gazpacho recién servido. La conversación que este redactor de Libertad Digital ha tenido con Marta Verona pertenece a esta segunda categoría. Mientras Barcelona ultimaba los preparativos para dar el pistoletazo de salida al Tour de Francia y miles de aficionados convertían la ciudad en el epicentro mundial del ciclismo, la chef, nutricionista y divulgadora cambiaba por unas horas los platós de televisión por los fogones en un showcooking organizado por Lidl bajo el lema Pasión por el ciclismo y vida saludable, acompañada por Aleix Espargaró, expiloto de MotoGP y embajador del Lidl-Trek.

Sobre la mesa no hay recetas improvisadas. Marta ha preparado un gazpacho de melón con brochetas, un saam de ensalada César reinterpretado desde una óptica más ligera y un tiramisú proteico elaborado con tortitas de arroz en lugar de los tradicionales savoiardi (bizcochos). Tres platos que resumen su forma de entender la alimentación: equilibrio, producto y disfrute, sin renunciar al sabor.

Ganadora de la sexta edición de MasterChef, nutricionista clínica y autora de varios libros, Marta lleva años defendiendo una idea que considera tan sencilla como revolucionaria en tiempos de dietas milagro: comer bien no consiste en prohibirse alimentos, sino en aprender a relacionarse con ellos. Una filosofía que encuentra en el deporte de élite, y especialmente en el ciclismo, uno de sus mejores ejemplos.

"Los alimentos son nuestra gasolina"

Es la primera gran idea que deja durante la conversación con Libertad Digital. Para Marta Verona, la alimentación no es un complemento del rendimiento deportivo, sino una parte inseparable de él. "Hay algo que tengo clarísimo y que me gusta reivindicar como nutricionista: para un deportista profesional, comer también es entrenar; dormir también es trabajar".

En una prueba como el Tour de Francia, donde los corredores afrontan durante tres semanas etapas maratonianas y esfuerzos cercanos al límite fisiológico, la nutrición deja de ser un hábito cotidiano para convertirse en una auténtica herramienta de trabajo. "Los alimentos son nuestra gasolina", resume. Igual que un vehículo necesita un combustible determinado según el recorrido, el organismo requiere nutrientes diferentes en función del momento de la competición.

Por eso desmonta uno de los errores más frecuentes entre los aficionados que salen en bicicleta los fines de semana. Una manzana puede ser suficiente antes de un paseo tranquilo, pero no cuando el esfuerzo aumenta. "Para rendir bien hacen falta unos buenos copos de avena, una buena carga de hidratos, miel, plátano —que además aporta potasio—, hidratarse correctamente y, después, tomar proteína para favorecer la recuperación", explica.

Una filosofía que, según defiende, no está reservada a los deportistas profesionales. También cualquier persona que practique ejercicio de forma habitual puede beneficiarse de una alimentación planificada y equilibrada.

El ciclismo, además, forma parte de su vida por una razón muy especial. Su hermano mayor es Carlos Verona, uno de los corredores más experimentados del pelotón y gregario de lujo de Juan Ayuso en el Lidl-Trek, lo que convierte este Tour en una cita especialmente emotiva para toda la familia. Antes de profundizar en ello, el showcooking deja uno de los momentos más distendidos de la jornada. Mientras Marta explica que una manzana puede servir antes de una salida suave, aparece por sorpresa Carlos Verona para desmontar la teoría entre risas.

—La manzana está muy bien para el día de descanso. El día que vas en bici no hay manzanas.

Las carcajadas rompen cualquier protocolo, aunque la anécdota sirve para reforzar una idea que la nutricionista repite durante toda la entrevista: el rendimiento empieza mucho antes del pistoletazo de salida. "Tenemos la enorme suerte de vivir en un país donde la dieta mediterránea nos ofrece prácticamente todo lo que un deportista necesita", explica. Habla de hidratos de carbono presentes en alimentos tan cotidianos como la avena; de proteínas procedentes de legumbres, carnes o lácteos fermentados para favorecer la recuperación muscular; de grasas saludables como las del aceite de oliva virgen extra y de frutas y verduras ricas en antioxidantes capaces de combatir el estrés oxidativo que genera el ejercicio físico.

Su discurso rehúye cualquier planteamiento extremista. No existen alimentos milagro ni recetas mágicas para alcanzar el éxito deportivo. "Lo verdaderamente importante es construir hábitos sólidos y sostenibles en el tiempo". Precisamente por eso celebra que empresas como Lidl acerquen productos saludables a cualquier consumidor. "Lo tenemos fácil, lo tenemos rico y, además, lo tenemos accesible", resume.

La cocina también educa

Durante años se ha repetido que "somos lo que comemos". Marta Verona cree que esa frase necesita una actualización. "Yo diría que somos lo que comemos... y cómo lo comemos".

Porque el verdadero problema no reside únicamente en elegir unos alimentos u otros, sino en la relación que mantenemos con ellos. En su opinión, durante demasiado tiempo se ha asociado la palabra dieta a prohibiciones, sacrificios y miedo a engordar. "Comer bien no es contar calorías ni pasar hambre. Tenemos que mirar a los alimentos desde una perspectiva de amor y entenderlos como aliados para vivir con más energía, no con miedo por tomarnos un trozo de chocolate".

Su reflexión trasciende el deporte. En una sociedad dominada por la inmediatez y las soluciones exprés, reivindica algo tan sencillo como volver a cocinar, dedicar tiempo a hacer la compra y recuperar el placer de sentarse a la mesa. Ese convencimiento explica buena parte de su trabajo como divulgadora. Durante el showcooking lo volvió a demostrar con tres recetas que combinaban sencillez, equilibrio nutricional y producto de temporada. No hay ingredientes imposibles ni elaboraciones reservadas para expertos. Solo una idea clara: cocinar sano puede ser también cocinar rico.

Porque para Marta la cocina no es una obligación. Es una herramienta de salud.

La gastronomía española no necesita disfraces

Cuando la conversación abandona el terreno de la nutrición deportiva para adentrarse en la gastronomía, Marta Verona deja algunas de las reflexiones más contundentes de toda la entrevista. Vive en Madrid, una de las grandes capitales gastronómicas de Europa, y reconoce que observa dos tendencias muy diferentes. Por un lado, cada vez hay más personas interesadas en cocinar y cuidar su alimentación. Por otro, también crece el número de quienes han delegado por completo los fogones y convierten cualquier comida en una visita al restaurante.

"No todo el mundo se relaciona igual con la cocina. Hay quien disfruta cocinando y quien entiende que su ocio consiste simplemente en salir a comer". El problema, explica, aparece cuando esa demanda acaba favoreciendo modelos de restauración donde el producto deja de ser el protagonista.

Su crítica no va dirigida a la innovación, sino a cierta uniformidad que observa en muchas cartas, llenas de conceptos importados y propuestas que terminan pareciéndose demasiado entre sí. Frente a esa tendencia reivindica la cocina de siempre. "A mí que me lleven a una tasca de toda la vida", afirma con una sonrisa.

No es una defensa de la nostalgia, sino del producto bien tratado y del respeto al comensal. Marta admira profundamente la evolución de la gastronomía española, pero considera que innovar no significa renunciar a la identidad. "Hemos normalizado hablar de toppings, sides o sauces. Hasta hemos perdido nuestras propias palabras", lamenta.

También cree que el término healthy se ha vaciado de contenido. "Se ha prostituido ese concepto. Comer sano también puede ser disfrutar de un buen cocido, de un potaje o de cualquiera de los grandes platos tradicionales de nuestra dieta mediterránea."

Lejos de necesitar disfraces o anglicismos, Marta Verona está convencida de que la cocina española sigue teniendo en el producto, la tradición y la dieta mediterránea sus mejores argumentos para continuar siendo una referencia mundial. Frente a esa velocidad, reivindica recuperar costumbres que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana: dedicar tiempo a hacer la compra, cocinar con calma y disfrutar de la mesa. "La alimentación no debería reducirse nunca a una cuestión de calorías. Es cultura, es salud, es educación y también una forma de cuidar de quienes nos rodean."

Divulgar para reconciliarnos con la cocina

Ese convencimiento explica el camino que Marta Verona ha recorrido desde que ganó la sexta edición de MasterChef. Lejos de limitar su carrera a la televisión, ha construido un perfil como nutricionista y divulgadora con un objetivo muy claro: desmontar mitos y conseguir que la gente vuelva a cocinar.

Hace apenas unas semanas publicó La cocina de las emociones, escrito junto a la neuropsicóloga Juana Fernández, donde ambas analizan cómo el funcionamiento del cerebro, las emociones y las hormonas también condicionan nuestra manera de alimentarnos.

Porque, insiste, comer nunca es un acto exclusivamente fisiológico. En cada decisión intervienen el estrés, la ansiedad, los hábitos adquiridos desde la infancia o incluso el estado de ánimo. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para transmitir ese mensaje. Allí reúne a miles de seguidores interesados en recetas sencillas, saludables y compatibles con el ritmo de vida actual. Pero tampoco idealiza ese universo digital. Reconoce que ha democratizado el acceso al conocimiento gastronómico, aunque también ha fomentado una sociedad excesivamente impaciente.

"Queremos recetas en treinta segundos y soluciones inmediatas para todo". Una velocidad que, en su opinión, también termina condicionando la forma de cocinar y hasta de comer. Por eso celebra que programas como MasterChef sigan acercando los fogones a millones de hogares y que el formato haya sabido adaptarse a los nuevos tiempos con perfiles como el de Marta Sanahuja (Delicious Martha).

Lo cierto es que pocas personas como Marta Verona consiguen explicar hoy esa conexión entre gastronomía, ciencia, salud y rendimiento con tanta naturalidad. Su mensaje trasciende el deporte y también la cocina: comer bien no es seguir una moda ni perseguir un cuerpo perfecto. Es cuidar la salud, respetar el producto y entender que, muchas veces, las mejores recetas siguen siendo las de siempre.