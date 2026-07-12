Van der Poel conquista una etapa salvaje bajo el calor asfixiante de Ussel

El holandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este domingo la novena etapa del Tour de Francia 2026 después de imponerse en un explosivo esprint final en Ussel, al término de una jornada convertida en una auténtica clásica por el ritmo frenético, las altas temperaturas y los continuos ataques. Ni siquiera la alerta roja por la ola de calor, que obligó a la organización a recortar el recorrido en cerca de 30 kilómetros, consiguió rebajar la intensidad de una etapa que terminó resolviéndose entre cuatro supervivientes.

La jornada, inicialmente prevista sobre 184 kilómetros, quedó reducida a 154,6 entre Malemort y Ussel debido a las temperaturas cercanas a los 40 grados que azotaban el departamento de Corrèze. Sin embargo, el recorte no evitó que el pelotón ofreciera una de las etapas más espectaculares de lo que va de Tour.

Desde el banderazo de salida comenzaron los ataques. Nombres como Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Matteo Jorgenson o Ion Izagirre buscaron una escapada que tardó en consolidarse en una jornada en la que la velocidad fue altísima desde el primer kilómetro. En apenas una hora se recorrieron casi 47 kilómetros con alrededor de 700 metros de desnivel acumulado, una cifra que refleja la dureza del ritmo impuesto.

Una fuga de lujo

La carrera terminó adquiriendo el aspecto de una clásica de las Ardenas. A falta de cien kilómetros apenas quedaban unas cuarenta unidades en el grupo principal, mientras por delante se formaba una escapada plagada de corredores de enorme nivel.

Van der Poel y Pidcock encabezaron un grupo en el que también figuraban Tobias Johannessen, Alex Baudin, Pablo Castrillo, Quinn Simmons, Derek Gee, Lennert Van Eetvelt y Filippo Ganna. Una fuga demasiado peligrosa para que el UAE Team Emirates le concediera libertad absoluta.

El conjunto del maillot amarillo, con Gregor Mühlberger, Adam Yates y Tim Wellens trabajando para proteger a Tadej Pogacar, mantuvo siempre la diferencia bajo control. La renta apenas superó el minuto en ningún momento, suficiente para mantener viva la emoción pero insuficiente para garantizar el éxito de la aventura.

Entre los españoles volvió a destacar Pablo Castrillo. El aragonés apostó nuevamente por el ataque y compartió protagonismo durante buena parte del día con algunos de los mejores clasicómanos del mundo, aunque terminó cediendo cuando la batalla se recrudeció en el último tercio del recorrido.

Van der Poel rompe la carrera

La selección definitiva llegó en el ascenso al Mont Bessou. Van der Poel lanzó un violento ataque que únicamente pudo seguir Tobias Johannessen. Tom Pidcock intentó responder, pero un problema mecánico en el cambio de su bicicleta le hizo perder unos segundos decisivos antes de conseguir regresar junto al holandés. Alex Baudin también logró enlazar, configurando el cuarteto que acabaría jugándose la victoria.

⚙️ A mechanical problem for 🇬🇧Tom Pidcock on the descent, but he's back on track! ⚙️ Frustration mécanique pour 🇬🇧Tom Pidcock dans la descente, mais ça repart !#TDF2026 pic.twitter.com/MLHvJQWFpP — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2026

Mientras tanto, por detrás, Lidl-Trek organizó la persecución con Carlos Verona, Quinn Simmons y Derek Gee trabajando para intentar favorecer una llegada reducida con Mads Pedersen, aunque el esfuerzo nunca fue suficiente para neutralizar a los escapados.

Los cuatro líderes alcanzaron los últimos kilómetros con una ventaja exigua sobre un pelotón lanzado a toda velocidad. Todo quedó pendiente del repecho final de 750 metros con una pendiente media del 4,2%.

Allí emergió la potencia de Van der Poel. El holandés lanzó un esprint demoledor que dejó sin respuesta a Pidcock y Baudin, mientras Johannessen apenas pudo mantenerse a su rueda sin encontrar el momento para superarle. El ciclista del Alpecin-Premier Tech cruzó la meta con autoridad para firmar una victoria de enorme prestigio tras una jornada tan caótica como espectacular.

El calor obligó a modificar el recorrido, pero no consiguió domesticar una etapa que pasó de ser una supuesta jornada de transición a convertirse en una batalla sin descanso, marcada por los ataques constantes, el desgaste extremo y un desenlace propio de las grandes clásicas. Van der Poel fue el más fuerte entre los supervivientes y añadió un nuevo triunfo de prestigio a su extraordinario palmarés.

Este lunes, el pelotón disfrutará de la primera jornada de descanso en Cantal antes de que la carrera se reanude un día después con la disputa de la décima etapa, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran. Una jornada de perfil montañoso, muy exigente y sin apenas respiro. El recorrido atraviesa el macizo del Cantal y encadena siete puertos puntuables, en un constante sube y baja que castigará las piernas desde el inicio. No hay un gran coloso alpino o pirenaico, pero sí una sucesión de ascensiones cortas y explosivas que convertirán la etapa en una auténtica prueba de desgaste.