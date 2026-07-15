Expulsión sin devolución del dinero: el duro castigo del Abierto Británico por insultar a los golfistas

La 154 edición del Abierto Británico, que arranca este jueves en el campo inglés de Royal Birkdale, contará con una novedad significativa en su organización. El Royal and Ancient Golf Club (R&A) de St. Andrews ha elaborado un estricto catálogo de normas con el firme propósito de evitar que los participantes reciban ofensas verbales.

El organismo rector del golf fuera de Estados Unidos y México ha establecido una política de tolerancia cero ante cualquier comportamiento amenazante dirigido a los deportistas, árbitros, personal, voluntarios o espectadores. En este sentido, la dirección prohíbe de forma tajante el lenguaje soez, el acoso sexual o cualquier actitud discriminatoria por motivos de género, edad, raza, discapacidad, orientación sexual o religión.

Esta medida tiene como trasfondo los lamentables episodios vividos recientemente en otras grandes citas de este deporte. El pasado mes de junio, durante la celebración del Abierto de Estados Unidos, parte de la afición abucheó y ofendió de forma reiterada al campeón local, Wyndham Clark, por no perdonarle su actitud en la edición anterior, en la que destrozó una taquilla en un ataque de ira.

Asimismo, la Ryder Cup disputada en septiembre en Nueva York fue escenario de escenas similares. Diversos grupos de asistentes profirieron graves descalificaciones a los golfistas europeos, centrándose especialmente en la figura del jugador norirlandés Rory McIlroy. Estos hechos han motivado la implantación del conocido como Compromiso del Open para salvaguardar el ambiente clásico del campeonato fundado en 1860.

El decálogo exige a los asistentes que no se dirijan a los golfistas de forma inapropiada durante el desarrollo del juego, limita la solicitud de autógrafos a las áreas designadas para tal fin y pide celebrar las buenas jugadas con deportividad. Al acceder a las instalaciones, el público acepta estas condiciones. Las infracciones graves o los incumplimientos reiterados conllevarán la expulsión inmediata del recinto y se realizarán sin derecho a devolución del importe de la entrada.

El director ejecutivo del R&A, Mark Darbon, ha realizado un llamamiento general al civismo. "El compromiso con el Open no consiste en cambiar lo que lo hace tan especial, sino en mantener sus arraigadas tradiciones (...) Siguiendo unos sencillos principios, todos podemos contribuir a que el Open siga siendo una experiencia acogedora, respetuosa e inolvidable para todos", subrayó el dirigente.

Para garantizar el cumplimiento de estas premisas, la organización ofrece a los asistentes la posibilidad de denunciar cualquier actitud inaceptable ante el personal de seguridad o mediante vías telemáticas. El uso de teléfonos móviles estará permitido, siempre y cuando permanezcan en silencio y no se utilicen flashes fotográficos. Además, se insta a un consumo responsable de alcohol y se advierte de que las banderas o la vestimenta no deben obstruir la visibilidad, interrumpir el desarrollo del evento ni afectar de forma negativa a la experiencia del resto del público.