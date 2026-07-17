El 18 de julio de 1911 debutaba el peor equipo de la historia del béisbol. Peor, en el sentido literal del adverbio. Un conjunto formado por asesinos, violadores, ladrones... y que se convirtió en uno de los mejores que jamás haya visto el Estado de Wyoming. 4 partidos, 4 victorias. Una historia real, que va mucho más allá del deporte…

Todo arranca en la cabeza de Felix Alston. Él es el nuevo alcaide del Centro Penitenciario del Estado de Wyoming. Una prisión que desde sus inicios se había convertido en una especie de centro de tortura para sus reclusos. La idea de Alston era revertir, en cierta medida, aquello. Y una de sus principales propuestas era que los prisioneros pudieran divertirse practicando deporte. Pensaba que aquello podía levantar el ánimo de los presidiarios, y fortalecer la moral en todo el centro penitenciario.

Y claro, en aquellos momentos el béisbol arrasaba en popularidad en todo el país. El propio Felix Alston era un gran aficionado. Y decidió dar forma a un equipo.

Un equipo, obviamente, formado por reclusos. En él estaban Thomas Cameron, detenido por agresión sexual; John Crottie, por hurto mayor; Frank Fitzgerald, por allanamiento de morada; Joe Guzzardo, por homicidio involuntario; Sidney Potter, por falsificación documental; Eugene Rowan, por violación; o Joseph Seng, la gran estrella, condenado a muerte por asesinato en primer grado. Y así hasta completar una lista de 12 hombres que incluía a tres violadores, un falsificador, cinco ladrones y tres asesinos. El entrenador del equipo, también un convicto: George Saban, quien cumplía una condena de 25 años por asesinato.

Después de varias semanas de entrenamiento, el 18 de julio llega su primer encuentro. A propuesta de Daniel C. Kinneman, propietario de los Juniors Wyoming State. Quería ver cómo se desenvolvía su equipo de reciente creación, los Rawilins. Así que se acordaron una serie de amistosos entre ambos conjuntos.

Un 18 de julio, por cierto, en el que Joseph Seng recibía una suspensión de su ejecución a muerte. Lo celebraría con dos home run, en la aplastante victoria del Wyoming State Penitentiary All Stars ante los Juniors por 11-1.

El partido, que se disputó dentro de las instalaciones penitenciarias, tuvo una gran repercusión mediática. El Washington Post publicaría al día siguiente "Asesino conecta home runs: un hombre condenado a muerte ayuda a los reclusos a ganar su primer partido".

Y todo aquel revuelo generó cierto malestar dentro de la prisión. El resto de reclusos sentía que por mor de aquel equipo, de aquella victoria, los jugadores recibían cierto trato de favor. Y aquello, claro, no sentaba bien. El propio Alcaide Felix Alston sufrió un intento de asesinato. También logró recapturar a dos reclusos que se habían fugado de una brigada de trabajo el 9 de agosto. Posteriormente, el 15 de agosto, un guardia murió tras recibir un disparo durante un intento de fuga.

El WSP All-Stars, no obstante, seguía entrenando. Preparándose para el siguiente partido, que tendría lugar el 5 de agosto. De nuevo, ante los Rawlins Juniors. Y de nuevo con victoria para los prisioneros por 11-1. En el tercero, disputado el 13 de agosto, más de lo mismo: 11-4 para los convictos. Con otra exhibición de Seng, que estaba llamando la atención de toda la ciudad. Tanto, que el Gobernador Carey recibiría multitud de peticiones para que conmutara su ejecución programada para el 22 de agosto. No se conmutaría, aunque sí se aplazaría. (Finalmente sería ejecutado del 24 de mayo de 1912).

Un último baile

Aun con todos los problemas internos y todos los debates -y feroces críticas también- sobre la conveniencia de mantener el equipo de béisbol, Felix Alston anuncia un cuarto encuentro. El primero de ellos fuera de los muros de la prisión. La fecha: el 27 de agosto. El lugar, Overland Park, el terreno de juego de los Juniors.

Bajo unas estrictas medidas de seguridad, los All Stars saltaron al campo ante un estadio abarrotado. Los Juniors ya no podían aducir a la presión y el nerviosismo que podía suponer jugar dentro de una cárcel. Jugaban en casa. Buscaban la revancha. Pero nuevamente salieron derrotados. Triunfo por 15 a 10 del Wyoming State Penitentiary All Stars. Cuatro partidos, cuatro victorias.

Sería el último duelo. Dos semanas después Alston recibía una misiva en la que se le mostraba la preocupación por todo el revuelo que estaba generando aquel equipo de béisbol de la prisión. Sobre si aquello que estaba sucediendo era lo correcto. Si aquellos reclusos merecían ese entretenimiento. Y sobre todo, aunque fueran solo rumores, la imagen negativa que se estaba proyectando sobre si los jugadores recibían trato de favor. Incluidas algunas reducciones de penas a cambio de jugar. Alston reuniría a la plantilla y les comunicaría que aquello había terminado. El equipo de béisbol sería sustituido por un programa educativo que incluiría a todos los reos del centro.

Dejaba de existir el equipo de reclusos. El equipo invicto. El equipo que había levantado pasiones –y apuestas- en la ciudad. El equipo que había generado más de un debate. Debate que sigue existiendo hoy día. Porque hay mucho que analizar en esta historias. Distintas perspectivas morales, legales y éticas. Sobre la conveniencia, o no, de la existencia de ese equipo. Un premio para los condenados por delitos. Una manera útil y efectiva de llevar a cabo la reinserción.

Se vea lo que se quiera ver, de lo que no hay duda es de que el Wyoming State Penitentiary All Stars nos deja una curiosa e interesante historia del deporte. Una más…