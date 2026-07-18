Así es el barré, la rutina que arrasa entre las jóvenes: del ocio nocturno al cuidado personal

El barré es la nueva tendencia de acondicionamiento físico que está arrasando en las redes sociales. Este método integra posturas de la danza clásica con el trabajo de fuerza, dando como resultado un ejercicio completo que gana adeptos día a día. Aunque toma prestados movimientos característicos como el plié o el relevé, en realidad no se trata de una clase de baile convencional.

Cada sesión se desarrolla al ritmo de la música, estructurando las rutinas para ejercitar una musculatura específica en cada canción. Los usuarios pueden adaptar la intensidad de la clase, que principalmente mejora la movilidad y el equilibrio. Para lograrlo, se utiliza tanto el peso corporal como diferentes accesorios, entre los que destacan las mancuernas, las pelotas y las cintas elásticas.

Como explica la entrenadora Marina Torreblanca, estos entrenamientos pueden tener un enfoque cardiovascular o de resistencia. Además, aclara que es una práctica sin saltos bruscos: "No es de alto impacto, pero se suda, y mucho". Actualmente, los centros especializados reciben sobre todo a mujeres de entre 18 y 30 años, así como a mayores de 50. Sin embargo, no se descarta que el público masculino se incorpore pronto, tal y como ocurrió en su momento con otras modalidades.

Entornos más acogedores

Más allá de los resultados físicos, los profesionales destacan el beneficio psicológico. Las alumnas encuentran un espacio para desconectar de la rutina y afrontar pequeños retos diarios que fomentan la cohesión del grupo. De hecho, muchas usuarias describen estos estudios como entornos más acogedores y menos intimidantes que un gimnasio tradicional, lo que evita el sentimiento de vergüenza o la incomodidad a la hora de ejercitarse.

Maider Igoa, otra preparadora que regenta un centro en la provincia de Málaga, asegura que asistir a estas clases se ha convertido en una especie de "ritual". Señala que el auge del fitness ha modificado los hábitos de ocio. "Mientras antes la gente joven salía de fiesta, ahora muchos prefieren hacer deporte", reflexiona. Este cambio de mentalidad ha hecho que el cuidado personal sea la prioridad de muchas agendas diarias.