Dramático adiós de Vingegaard al Tour: evacuado al hospital tras una grave caída

El ciclista danés Jonas Vingegaard se ha visto obligado a decir adiós prematuramente al Tour de Francia después de sufrir un grave accidente durante el transcurso de la decimoquinta etapa de la competición, la cual conectaba las localidades de Champagnole y Plateau de Solaison. A falta de tan solo veinte kilómetros para cruzar la línea de meta, una montonera en el pelotón ha acabado con las aspiraciones del doble campeón de la ronda gala, obligándole a retirarse en un momento crucial de la carrera. El jefe de filas del equipo Visma tuvo que ser evacuado de urgencia por los servicios médicos.

El percance se produjo en una curva especialmente rápida donde varios corredores perdieron el control de sus bicicletas. Entre los afectados también se encontraba el ciclista mexicano del equipo UAE, Isaac del Toro, aunque fue el deportista nórdico quien se llevó la peor parte del impacto. Según los primeros reportes facilitados por la organización, el danés sufrió un fortísimo golpe en el hombro derecho al chocar violentamente contra el bordillo de una acera. La gravedad de la colisión fue evidente desde el primer instante, ya que el corredor quedó tendido en el asfalto sin poder reincorporarse a la marcha.

Los profesionales sanitarios de la prueba actuaron con gran celeridad. Tras unos minutos de máxima tensión en los que el pelotón continuó su rápido avance hacia la cumbre del Plateau de Solaison, los doctores confirmaron que el estado físico de Vingegaard hacía completamente inviable su continuidad sobre la bicicleta. Tras una primera exploración sobre el mismo terreno, el corredor fue inmovilizado y trasladado de inmediato a un centro hospitalario cercano para someterse a pruebas radiológicas exhaustivas y descartar posibles fracturas u otras lesiones de mayor envergadura.

Este inesperado revés supone un auténtico vuelco para la clasificación general del Tour de Francia. Hasta el momento de la fatídica caída, el vigente defensor del título ocupaba la segunda posición en la tabla, a cuatro minutos y treinta segundos del gran dominador de esta edición, el esloveno Tadej Pogacar. La baja médica de su rival más directo deja al líder absoluto con el camino prácticamente despejado para alzarse con una nueva victoria en los Campos Elíseos de París, perdiendo de forma abrupta a su principal y más correoso competidor en las etapas de alta montaña.

Es la primera vez en la trayectoria deportiva del escalador danés que se ve forzado a abandonar la competición francesa, una carrera que le ha consagrado como uno de los grandes referentes del deporte mundial en los últimos años. El equipo Visma pierde así no solo a su líder indiscutible, sino también la posibilidad realista de pelear por el ansiado maillot amarillo. A partir de ahora, la escuadra neerlandesa deberá reestructurar por completo sus objetivos, centrando sus esfuerzos en buscar triunfos parciales de etapa mientras los aficionados aguardan un parte médico oficial sobre el alcance exacto de las lesiones de su estrella.