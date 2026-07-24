Tadej Pogacar conquista el Alpe d'Huez y sella su quinta victoria en el Tour de Francia

El corredor balcánico Tadej Pogacar ha vuelto a demostrar por qué es el gran dominador del ciclismo mundial en la actualidad. En una jornada marcada por la exigencia y la mística que siempre envuelve a las grandes cumbres, el líder del UAE Team Emirates se ha impuesto con autoridad en la mítica cima, logrando así su quinto triunfo parcial en la presente edición de la gran ronda gala. La exhibición de fuerza mostrada en las icónicas veintiuna curvas de herradura no solo amplía su palmarés, sino que asesta un golpe definitivo a la moral de sus adversarios.

La etapa estuvo caracterizada por una fuga de mucho nivel que buscó la gloria desde los primeros kilómetros. Entre los aventureros destacaron el joven talento galo Lenny Martinez y el incombustible corredor ecuatoriano Richard Carapaz. El sudamericano, que venía de saborear las mieles del éxito en la jornada previa, demostró una encomiable capacidad de recuperación y resistencia. Sin embargo, el empuje del pelotón y, en especial, el ritmo infernal impuesto por la escuadra del líder, terminaron por neutralizar cualquier esperanza de la escapada en las duras rampas finales.

Con la línea de meta a la vista, el portador del maillot amarillo lanzó uno de sus característicos y demoledores ataques. Ni Martinez ni Carapaz pudieron seguir la rueda del intratable campeón, que cruzó la meta en solitario, alzando los brazos y confirmando que su estado de forma es inalcanzable para el resto del pelotón. Esta superioridad física y táctica deja la clasificación general vista para sentencia, despejando cualquier atisbo de duda sobre quién subirá a lo más alto del podio.

A falta de tan solo dos días para que el pelotón alcance la tradicional y festiva llegada en los Campos Elíseos de la capital francesa, todas las miradas están puestas en el indiscutible monarca de la carrera. Salvo hecatombe o infortunio en forma de caída o avería mecánica, se coronará de nuevo, sumando un logro histórico que engrandece su leyenda en el deporte de las dos ruedas. La prensa internacional y los aficionados ya anticipan lo que será una celebración por todo lo alto.

El equipo ha jugado un papel fundamental en este aplastante dominio, controlando los tiempos de la carrera y protegiendo a su jefe de filas en los momentos más delicados. El trabajo gregario, sumado a la brillantez individual, ha dado como resultado una maquinaria perfecta que ha triturado las esperanzas de los equipos rivales. Ahora, el pelotón se prepara para las últimas pedaladas de una edición que quedará grabada en la memoria de los aficionados por la incuestionable exhibición de un ciclista de época.