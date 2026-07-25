Pogacar tendrá su curva en el Alpe d'Huez y la compartirá con Hinault

El esloveno Tadej Pogacar tendrá una placa en la curva número 10 de las 21 que conducen a la cima del Alpe d'Huez y la compartirá con el francés Bernard Hinault, ganador en ese col en 1986.

Como todos los vencedores de Alpe d'Huez, el esloveno tendrá derecho a inscribir su nombre en uno de los virajes míticos. Las autoridades de la ciudad han decidido concederle la número 10, que compartirá con el último francés que ganó el Tour de Francia hace 41 años.

Hinault se impuso hace 40 años en la mítica etapa y su nombre figura desde entonces en la curva número 10.

Desde ahora la compartirá con un Pogacar que este viernes se impuso vestido de amarillo y, además, batió el récord de ascenso a la cima, que desde 1995 tenía el italiano Marco Pantani.

El esloveno efectuó el ascenso en 35:27 minutos, mientras que el récord de Pantani era de 36:40.