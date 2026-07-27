Eddy Merckx 'pica' a Pogacar y le reta a ganar las tres Grandes Vueltas en un mismo año

El exciclista belga Eddy Merckx, pentacampeón del Tour de Francia, animó a Tadej Pogacar a "ganar las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour y Vuelta a España) en un mismo año", después de que el esloveno igualase este domingo su marca histórica de cinco victorias en la ronda francesa.

"Pogacar necesita plantearse un reto a la altura de su excepcional talento: ganar las tres Grandes Vueltas en el mismo año. Si sus compañeros trabajan para lograrlo desde el invierno, no hay razón para que no pueda conseguirlo", declaró el ganador de 11 Grandes Vueltas en dos entrevistas publicadas este lunes en los diarios belgas DH y Le Soir.

Merckx aseguró que Pogacar debe aprovechar el favorable calendario ciclista, más espaciado que durante su época como corredor, para alcanzar esta gesta con vistas a próximas temporadas, dado que este año el reciente ganador del Tour no participó en el Giro.

'El Caníbal', como se le conoce a Merckx, consideró a Pogacar "un obstáculo insuperable" que puede llegar a ganar "siete u ocho" 'Grandes Boucles': "Mientras el esloveno siga ahí, nadie más puede aspirar a ganar el Tour. No veo a nadie que pueda compararse con él, en este momento".

"Los demás se esfuerzan al máximo, y él parece que simplemente va a rueda. Pogacar transmite una auténtica sensación de bienestar sobre la bici, una facilidad... Es increíble. Sinceramente, disfruto viéndolo pedalear", exclamó.

Pogacar se unió este domingo al selecto club de ganadores de cinco 'Tours', junto al propio Merckx, los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault y nuestro Miguel Induráin.

"Es un espectáculo verlo en bicicleta. Se siente mucho más cómodo que yo. Cuando monta, es como... perfecto", continuó Merckx.

Aunque matizó: "Ojo, no estoy diciendo que sea mejor que yo porque no podemos compararnos. No corrí en las mismas condiciones que él. Competí 195 días al año con un equipo completamente diferente, y probablemente nunca gane 525 carreras, como yo. Pero que no alcance esa cifra no significa que me considere superior a él. Todo es diferente, y estoy realmente asombrado por todo lo que ha logrado".

El excorredor belga también tuvo elogios para su compatriota Remco Evenepoel, que quedó en segundo lugar del podio, y a quien consideró "el mejor contrarrelojista del mundo" y el que "rindió mejor en alta montaña".

"Remco ha mejorado en todos los aspectos y ha confirmado que es, con diferencia, el mejor contrarrelojista del mundo. Esto refuerza mi convicción de que es capaz de batir el récord de la hora. Durante este Tour, ha logrado cosas que no había conseguido antes. Eso es excelente, pero necesita tener más confianza y ser aún más audaz", reflexionó.

Ganador de 11 Grandes Vueltas

A sus 81 años, Eddy Merckx se recupera actualmente de un accidente de bicicleta sufrido en diciembre de 2024 y siete operaciones de cadera sucesivas, aunque ya vuelve a desarrollar actividad física y a entrenarse en su bicicleta estática.

De las tres grandes, 'El Caníbal' ha ganado cinco 'Tours' (en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974), cuatro de ellos seguidos; cuatro 'Giros' (en 1968, 1970, 1972, 1973 y 1974) y una Vuelta a España (en 1973), además de tres campeonatos del mundo (1967, 1971 y 1974)

Pogacar tiene cinco Tours (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026), un Giro (2024) y dos mundiales (2024 y 2025) y por ahora sólo ha corrido una vez la Vuelta en 2019, quedando tercero.