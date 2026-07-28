"Que se vayan al Mercadona, son malísimas": el comentario que empaña la final del Cupra FIP Tour de Alicante

"Que se vayan al Mercadona, son malísimas", fue el comentario dirigido desde el público a las campeonas del Cupra FIP Tour de Alicante. La pareja formada por la balear Ari Cañellas y la madrileña Amanda López alcanzó el duelo final en el que se midieron a la dupla de Carmen Castillón y Lorena Vano, pero la victoria se vio empañada por las palabras de uno de los aficionados.

"Hoy jugando la final me ha dado un ataque de ansiedad. Una persona del público, concretamente un chico joven, ha empezado a faltarnos el respeto a mi compañera y a mí, diciendo comentarios feos y haciendo daño, hablando mientras se jugaba el punto, y con ningún tipo de educación. Con todo lo que llevaba encima, me ha sobrepasado la situación", explicó en sus redes sociales Amanda.

A continuación, denunció la falta de empatía y cuestionó la manera en que las personas dan sus opiniones sin tener en cuenta el daño que pueden causar: "Esto ha pasado, pasa y seguirá pasando, veo muy injusto y me da mucha impotencia que gente así lo haga pasar tan mal. Esa persona está fuera, sentada, gritando y sin ningún tipo de presión, ni preocupación. Yo estoy dentro trabajando, porque sí, es mi trabajo".

"Por si esa persona ve esta publicación, que sepa, que hoy lo he sufrido yo. Pero mañana puede ser tu hermana, tu prima o tu hija, así que espero que no tengan que pasar por ello, y que ningún hombre, ni persona, se lo haga pasar como me lo has hecho pasar tú a mí", completó la madrileña, también muy afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid.

La actitud de las rivales

En declaraciones a Marca, su compañera Ari Cañellas aseguró que desde el comienzo del encuentro "había dos chicos faltando al respeto y diciendo: vais a fallar, que se vayan al Mercadona, son malísimas...". A lo que añadió: "En el campo más cercano se escuchaba, en el otro no. Que el público esté en tu contra es normal, estamos acostumbradas, pero otra cosa es que te falten al respeto", al mismo tiempo que quiso no dar "más bombo" a la "situación surrealista" vivida.

Más allá de la actitud del público, la balear destacó el comportamiento de sus contrincantes: "Hubo comentarios muy feos de nuestras rivales. Cuando terminó el partido, se hacían selfies con él y aunque les habíamos preguntado durante el partido si le conocían y nos dijeron que no, el día antes se habían hecho un TikTok juntos y estaba subido a las redes sociales".

Desde la mirada de las contrarias

Según recoge el medio deportivo, una de esas rivales, Carmen Castillón, afirmó no escuchar nada, ya que solo se escuchaba del lado de la pista más cercano al público, y señaló que su experiencia fue peor "por cómo se portaron ellas y cómo se comportó el público", reconociendo ser testigo de un comentario desde la grada en el que se aseguraba que "estas chicas necesitan irse a un psicólogo".

Asimismo, contó que "el árbitro intervino, fue a buscar a los aficionados y habló con ellos" mientras ellas ofrecieron la opción de parar para calmar la situación. La malagueña reprochó la actitud de Ari porque "estuvo jugando sucio, le pedía una pelota y no me la daba, paraba entre saques para desconcentrarnos".

Por último, contó una situación ocurrida después del partido: "Dio la entrevista y el chico con el que tuvo la trifulca fue a pedirle un autógrafo y le tiró el vaso y se rompió. El chico se fue detrás de Ari, empezaron a discutir a muerte y ella, que se volvió loca, empezó a grabarnos y a decir que iba a llamar a la policía. Yo solo me quería ir a mi casa", apuntó.

La Federación Internacional de Pádel se ha puesto en contacto con ambas partes para conocer las versiones de lo ocurrido, abrir un expediente interno y dará parte de la resolución una vez terminada la investigación.