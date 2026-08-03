La inglesa de 11 años que asombra al mundo tras batir un récord de la mejor ajedrecista femenina de la historia

Una joven promesa del ajedrez. La inglesa Bodhana Sivanandan, con tan solo 11 años y cuatro meses, venció al gran maestro galo Marc'Andria Maurizzi, de 19 años, que reúne una puntuación de Elo de 2628. Lo hizo durante la primera ronda del Trofeo Iole en Aix-en-Provence y batió un récord mundial de hace 38 años.

En 1988, Judit Polgar, con 12 años y dos meses, derrotó al húngaro Lajos Portisch en el Campeonato de Hungría, pero desde hace unos días ese récord mundial ha cambiado de manos. La victoria de Sivanandan la sirvió para convertirse en la más joven en derrotar a un gran maestro con una calificación superior a 2600 y destronar a quien fuera la numero uno femenina de todos los tiempos.

Además, la británica pasó a ocupar el sexto puesto en la lista de los jugadores más jóvenes en vencer a un gran maestro de más de 2600 puntos. Esta clasificación se encuentra encabezada por el ajedrecista uzbeko Nodirbek Abdusattorov, que lo hizo con solo 9 años y 10 meses, seguido por el registro con 9 años y 11 meses del argentino Faustino Oro. Cierra el top 3 el estadounidense Abhimanyu Mishra al hacerlo con 10 años y 9 meses.

Otros récords

Bodhana Sivanandan comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia y su evolución ha estado marcada por grandes logros. En julio de 2025, se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar una norma de gran maestra femenina, superando la marca que tenía Hoy Yifan desde 2005.

Un mes más tarde, mejoró la plusmarca de Carissa Yip y pasó a ser la jugadora más joven en vencer a un gran maestro después de imponerse a Peter Wells en el Campeonato británico.

En marzo de 2026, logró el título de Maestra FIDE (FM) después de conseguir más de 200 puntos gracias a una buena racha en tres torneos consecutivos: la Four Nations Chess League —4NCL—, el Abierto de Graz y el Festival de Ajedrez de Cannes. En todos ellos demostró su consistencia en partidas contra oponentes títulos y saltó la barrera de los 2300 puntos. Actualmente registra una puntuación de 2338 puntos.