Pogacar regresa a la Vuelta a España siete años después para conquistar la única grande que le falta

El esloveno Tadej Pogacar, reciente vencedor del Tour de Francia, disputará la próxima edición de La Vuelta a España siete años después de su única participación en la ronda española. El UAE Team Emirates-XRG ha confirmado este lunes la presencia de su gran estrella, que buscará conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía falta en su extraordinario palmarés.

Pogacar regresará a la carrera donde debutó en una gran vuelta en 2019, cuando sorprendió al mundo terminando tercero en la clasificación general y sumando tres victorias de etapa. Ahora lo hará convertido en el gran favorito tras añadir un nuevo Tour de Francia a su colección y consolidarse como el gran dominador del ciclismo mundial.

Un UAE repleto de talento

El UAE Team Emirates-XRG presentará una alineación de máximo nivel para arropar a su líder. Junto al esloveno estarán Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira, en un bloque que el equipo define como "equilibrado y experimentado" y con el que pretende prolongar el éxito logrado en el Tour.

Uno de los nombres propios será el del español Pablo Torres, que debutará en una gran vuelta después de completar una notable temporada 2026. La formación estará dirigida por Marco Marcato, Manuele Mori y Tomas Gil.

Una Vuelta especialmente exigente

La 81ª edición de La Vuelta arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada, tras atravesar Francia, Andorra y España.

El recorrido se presenta como uno de los más exigentes de los últimos años, con 3.275 kilómetros, siete finales en alto y dos contrarrelojes individuales, un trazado que promete ofrecer espectáculo desde el primer día y que pondrá a prueba a los mejores escaladores y especialistas de la general.

Pogacar no ocultó su ilusión por regresar a una carrera muy especial para él. "Me emociona anunciar que regreso a La Vuelta. Fue mi primera Gran Vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver", afirmó el ciclista esloveno.

El vigente campeón del Tour también dejó claro cuál será su objetivo en el tramo final de la temporada. "La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y la Vuelta será un objetivo importante. El equipo es fuerte y esperamos lograr buenos resultados", concluyó.

Con su regreso, La Vuelta suma un atractivo extraordinario al contar con el vigente campeón del Tour de Francia, que intentará añadir la ronda española al Giro y al Tour para completar el pleno de grandes vueltas en su legendario palmarés.