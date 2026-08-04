Iris Tió rompe el 'maleficio' en natación artística y logra el primer oro de España en los Europeos de París

Iris Tió sorprendió a todos con su Solo Técnico en la piscina del Centro Acuático de París y se colgó la medalla de oro al cuello. Al ritmo de la canción de Rosalía Mio Cristo Piange Diamanti, la catalana hizo historia al ser conseguir el primer metal dorado para España en los Europeos de París.

Tió logró una nota de 263,6250 unidades y superó en sólo dos décimas de punto a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que había sido oro en la capital francesa en la rutina libre y tuvo que conformarse en esta ocasión con la medalla de plata con una marca de 263,3817; completó el podio la alemana Klara Bleyer, que logró la tercera posición con un total de 258,0400 puntos.

Para su cuenta personal era la cuarta medalla conseguida en este campeonato después de las platas en dúo mixto libre y dúo libre femenino así como el bronce en Solo Libre.

(Noticia en elaboración)