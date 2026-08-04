Iris Tió rompe el 'maleficio' en natación artística y logra el primer oro de España en los Europeos de París

Iris Tió sorprendió a todos con su solo técnico en la piscina del Centro Acuático de París y se colgó la medalla de oro al cuello. Al ritmo de la canción de Rosalía 'Mio Cristo Piange Diamanti', la catalana hizo historia al conseguir el primer metal dorado para España en los Europeos de París.

Tió logró una nota de 263,6250 unidades y superó en solo dos décimas de punto a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que había sido oro en la capital francesa en la rutina libre y tuvo que conformarse en esta ocasión con la medalla de plata con una marca de 263,3817. El tercer lugar del podio lo ocupó la alemana Klara Bleyer con una puntuación de 258,0400 puntos, que bajó un escalón en el podio con relación a la posición del solo libre.

LOS PELOS DE PUNTA Sensacional ejercicio de Iris Tió en el solo técnico del #EuropeanAquatics La nadadora 🇪🇸 se pone 1ª y es firme candidata a 🥇 🔴 Sigue el resto de la final en DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay: https://t.co/DvvghGUoSn pic.twitter.com/KHrp5DFwiZ — Teledeporte (@teledeporte) August 4, 2026

La española saltó a la piscina la quinta de las 16 para deslumbrar con un ejercicio que estrenó este año en la Copa del Mundo de Pontevedra, cita en la que había competido previamente a este Europeo. Optando por bajar un poco la dificultad y apostar por la impresión artística, fue calificada por los jueces con tres 9,75 gracias a una elegante y sutil performance: "Es una rutina y una canción que me emociona incluso a mí y me encanta", reconoció en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

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"Estoy súper contenta con esta medalla porque he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto también y los he notado bastante bien", añadió.

Tió sumó a su cuenta personal la cuarta medalla en este campeonato —después de las platas en dúo mixto libre y dúo libre femenino así como el bronce en solo libre— y la sexta medalla para España. Esta tarde a partir de las 16:00 horas tendrá una nueva oportunidad para volver a subir al podio y conseguir la quinta presea, será en la rutina técnica de equipo.