Tito Irazusta, nuevo presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva

El periodista guipuzcoano Leandro Tito Irazusta Adarraga es el nuevo presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) para el período 2026-30 en sustitución de Jesús Álvarez, que presentó su dimisión por motivos personales.

El de Hernani, de 71 años, encabezaba la única lista propuesta en las elecciones convocadas el pasado 6 de julio. Su candidatura se presentó con el aval válido de 35 de las 38 asociaciones que forman parte de la AEPD.

Irazusta, también presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Guipúzcoa, lleva 45 años ligado a los medios de comunicación. Trabajó en la cadena SER, en la cadena COPE, de la que fue su director en Guipúzcoa, dirigió durante 25 años la televisión local Teledonosti y trabajó en los medios multimedia de El Diario Vasco.

Durante 43 temporadas, retransmitió todos los partidos de la Real Sociedad. Además, en su currículum figuran la retransmisión de 25 Vueltas a España y 20 Tours de Francia, entre ellos los cinco ganados por Miguel Indurain, además de varios Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol y de ciclismo.

"Desde hoy mismo, Irazusta y la nueva Junta Directiva de la AEPD trabajan para normalizar la situación de la entidad y continuar con los proyectos puestos en marcha", señaló la AEPD.

La anterior Junta Directiva, en reunión extraordinaria, decidió convocar elecciones a raíz de la dimisión del anterior presidente, Jesús Álvarez, por "motivos personales". Dicha reunión fue presidida por Juan Antonio Prieto Rodríguez, hasta entonces vicepresidente primero, que asumió la presidencia tal y como establecen los estatutos de la AEPD, y se estableció el calendario electoral.

Una vez cerrados los plazos tanto de presentación de candidaturas como de recursos e impugnaciones a las listas presentadas, este lunes 3 de agosto era el día fijado para la proclamación oficial de las candidaturas válidas. Al existir una única lista, no será necesaria una votación, por lo que la Junta Electoral, presidida por Juan Antonio Prieto Rodríguez e integrada también por Elena Gutiérrez San Frutos y José Ramón Rodríguez González, ha ratificado la elección del nuevo presidente y Junta Directiva de la AEPD.

Irazusta preside ahora una Junta Directiva que cuenta con Cristina Cubero como vicepresidenta primera y con Rosa María Gómez, Alex Centeno y Guillermo Velasco como vicepresidentes. Miguel Ángel Yáñez es el tesorero y José Ramón Rodríguez, el secretario, con Lydia Bermejo como vicesecretaria. Lourdes García Campos, Gaspar Díez Jiménez, Yolanda Peris Dumont, Álvaro Geneiro Aragón, Antonio Rodríguez Baena, Jaume Soler Albertí, Juan Carlos de la Fuente Fernández, Juan Ignacio García Conde y Antonio Raya Carmona son los vocales.