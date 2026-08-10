¿Quién es Luca Hoek? La nueva joya de la natación española que promete volar muy alto

Luca Hoek llega a París dispuesto a demostrar que la natación española cuenta con una nueva figura a la que agarrarse. Tiene solo 18 años, pero sus récords y, sobre todo, la velocidad que está mostrando en el agua le han colocado ya bajo los focos. Los Europeos de natación que se disputan estos días en la capital francesa van a ser su gran escenario para comprobar si todo lo que ha enseñado hasta ahora puede traducirse en algo todavía más grande.

Porque Hoek ya no es simplemente una joven promesa. Es el dueño de varias de las mejores marcas de la natación española y llega a la cita continental después de una progresión que amenaza con quedarse pequeña incluso para él mismo. El relámpago, como ya lo conocen, ha rebajado los récords nacionales de 50 y 100 metros libre y ha dejado también su sello en el 200 libre. En los 100, además, se convirtió en el primer español en bajar de los 48 segundos, una barrera que durante años parecía reservada a otros nadadores.

Un talento que ya no necesita presentación

Su tarjeta de presentación es demoledora: 21,93 segundos en los 50 libre; 47,72 en los 100 y 1:46,10 en los 200. Marcas que explican por qué el nombre de Luca Hoek ha dejado de circular únicamente entre los aficionados más entendidos de la natación y empieza a hacerse un hueco entre los grandes velocistas europeos.

Nacido en Sitges, hijo de padre holandés y madre francesa, Hoek se ha formado en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés bajo las órdenes del británico Ben Titley, un técnico con experiencia al máximo nivel olímpico. A su alrededor ha encontrado además una generación de nadadores españoles que permite mirar con cierto optimismo a los relevos, especialmente al 4x200 libre.

Pero quizá lo más llamativo de Hoek no sean sus récords, sino la naturalidad con la que parece convivir con ellos. No se conforma con ser el mejor español. Tampoco parece especialmente interesado en quedarse mirando el cronómetro después de cada carrera.

"El récord de España es algo secundario; yo voy a lo máximo", ha advertido. Una declaración de intenciones que encaja perfectamente con la personalidad de un nadador que reconoce sentirse mejor que nunca y que asegura no haberse notado jamás tan rápido en el agua.

París como primer gran examen

Y ahora llega París. Los Europeos de natación pueden ser para Hoek lo que las grandes citas suelen ser para los deportistas llamados a marcar una época: el momento de comprobar si el talento y los récords nacionales tienen traducción cuando al otro lado de la calle aparecen los mejores.

El español no se esconde. Su objetivo pasa por meterse en la final de los 100 libre y medirse con algunos de los grandes especialistas del planeta. Entre ellos estará el rumano David Popovici, precisamente uno de los referentes de Hoek y que en julio de 2025 batió la plusmarca europea de los libre en piscina larga (46,51).

No parece una casualidad que Hoek aspire a compartir piscina con Popovici. El español lleva tiempo mirando hacia arriba y no parece dispuesto a establecerse en una cómoda segunda fila. Su discurso no es el de quien acude a París a aprender, sino el de quien quiere competir para tratar de conseguir la gloria.

Y eso es precisamente lo que hace especialmente interesante su irrupción. Con 18 años todavía tiene por delante un margen de crecimiento enorme. En los dos últimos años, además, ha ganado entre cinco y siete kilos de masa muscular, mientras ha ido incorporando nuevas ideas a su preparación, entre ellas algunos conceptos relacionados con el método del australiano Cameron McEvoy, basado en una mayor eficiencia y una reducción del volumen de entrenamiento.

El 'relámpago' que no quiere levantar el pie

Hoek está todavía en ese extraño territorio en el que conviven el júnior y el absoluto. Éste será su último año compitiendo en ambas categorías antes de afrontar una preparación plenamente profesional. Pero su rendimiento ya está muy por encima del de una simple promesa de futuro.

Lo demuestra cada vez que se tira a la piscina. Lo demuestran sus récords. Y lo demuestra, sobre todo, una mentalidad que suena totalmente incompatible con el conformismo.

En una natación española acostumbrada a celebrar como grandes éxitos las apariciones esporádicas en las finales de las grandes competiciones, la irrupción de Hoek abre una puerta distinta. No porque se pueda garantizar todavía una medalla en París —la piscina, como siempre, pondrá a cada uno en su sitio— sino porque por primera vez en mucho tiempo hay un velocista español que parece mirar directamente a los mejores sin pedir permiso.

El Europeo será el primer gran examen. También una oportunidad para comprobar hasta dónde llega ese techo que, por ahora, nadie parece haber encontrado. Luca Hoek tiene 18 años. Tiene los récords, la velocidad y la ambición. Pero, sobre todo, tiene algo que no aparece en ningún cronómetro: la sensación de que esto no ha hecho más que empezar y que la natación española puede conseguir cosas muy grandes no solo a nivel europeo, sino también mundial.