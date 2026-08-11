Bodhana Sivanandan sigue batiendo récords. Con tan solo 11 años, a principios de agosto la británica se convirtió en la jugadora más joven en vencer a un gran maestro con una calificación superior a 2.600 puntos. Ahora, se ha proclamado campeona británica absoluta en los campeonatos de ajedrez de Gran Bretaña celebrados a lo largo de nueve días en Coventry.

La joven promesa del ajedrez logró vencer a la gran maestra femenina irlandesa Trisha Kanyamarala, de 21 años, por 1,5-0,5 en las partidas de desempate. En el torneo masculino, Sivanandan terminó dentro del top 25 de 108 participantes con un balance de 3 victorias, 5 empates y una derrota.

La partida perdida fue ante Shreyas Royal en la sexta ronda, quien se proclamó campeón posteriormente. Además, cabe destacar que durante la cuarta ronda derrotó al gran maestro Ameet Ghasi con las piezas negras, logrando una increíble precisión del 99%.

🌟 Huge result for FM Bodhana Sivanandan!

Bodhana defeats GM Ameet Ghasi with the black pieces, producing an incredible 99% accuracy in one of the standout performances of Round 4.

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Sivanandan superó el récord en manos de Elaine Pritchard y Akshaya Kalaiyalahan, como informan desde el campeonato. Pritchard ganó en 1939 a los 13 años y Kalaiyalahan compartió el título en 2013 unos días antes de cumplir los 12 años. Sivanandan ha superado a las dos coronándose con 11 años.

La británica asiste al colegio a tiempo completo y no tiene un plan de estudio escolar adaptado, sino que aprovecha el tiempo que tiene libre para estudiar ajedrez. La próxima aventura será en la Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, que se disputa entre el 15 y el 28 de septiembre y alcanza la 46ª edición.

En la actualidad, Sivanandan registra una puntuación de 2.338 puntos Elo y será una de las cinco integrantes de la selección inglesa que estará formada por Lan Yao, Jovanka Houska, Harriet Hunt y Elmira Mirzoeva.