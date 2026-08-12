El preparador de Topuria habla de la fecha de regreso del luchador: "Es lo más inteligente"

Tras la dura pelea con Justin Gaethje, Ilia Topuria se encuentra recuperándose de las graves fracturas sufridas el pasado 15 de junio en el evento UFC Freedom 250, organizado en la Casa Blanca. El hispano-georgiano sufrió fracturas orbitales sin desplazamiento en ambos ojos y una fractura en el tabique nasal. Su preparador físico, Jesús Gallo, ha asegurado que "tiene un poder de recuperación increíble".

Para que esa recuperación haya ido tan bien entran en juego dos factores, tanto la genética que es "muy buena" como el trabajo realizado por los médicos españoles, ha reconocido Jesús Gallo en su charla en YouTube con Jorge Ebro, periodista especializado en deportes de combate.

El preparador ha asegurado que "no poder respirar fue algo muy traumático", pero está convencido de que "las ganas y la pasión de regresar van a ser suficientes para superar cualquier trauma que haya sufrido mentalmente" el luchador. Además, ha apuntado que es posible que en su reaparición se vea "una mejor versión" de Ilia Topuria.

Además, ha afirmado que podrá enseñar "que es una amenaza en todas las áreas del octógono. Que es bueno arriba, abajo, en la corta y en la larga distancia". Y ha señalado que es una "divinidad" entrenar con él porque todo da resultados a nivel de desarrollo.

Vuelta al octógono

Ante la cuestión de cuándo volverá a subirse al ring, Jesús Gallo ha explicado que a nivel físico puede estar listo para diciembre "si todo va en camino y todo se da como tiene que darse sin ningún tipo de obstáculo", pero ha querido ser realista y ha manifestado que "lo correcto, adecuado e inteligente" es esperar al próximo año, siendo la primavera de 2027 el escenario con más posibilidades.

El preparador físico ha señalado que adicionalmente no cree que la UFC le dé la opción de regresar en el mes de diciembre. Hay que recordar que la Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) aplicó una suspensión médica provisional de 180 días a Topuria, que podría verse reducida si el cirujano maxilofacial le diera antes el alta.