Menú
Más deporte

Marta García en El Primer Palo "Ha sido una carrera muy larga, no me lo creía hasta que he cruzado la meta"

Dani Blanco entrevista en El Primer Palo a la subcampeona de Europa de 5.000 metros en los Europeos de atletismo

Dani Blanco entrevista en El Primer Palo a la subcampeona de Europa de 5.000 metros en los Europeos de atletismo
EFE

La atleta española Marta García ha sido protagonista en El Primer Palo tras su medalla de plata en los 5.000 metros conseguida en los Europeos de atletismo de Birmingham.

García destacó lo "increbile de la carrera, muy larga y muy complicada y es un mérito enorme conseguir medalla. No me lo creía hasta el final". La italiana Nadia Battocletti ha sido la ganadora, muy superior a sus rivales y García destacó que "no podía ir a por ella tras el cambio de ritmo. Tenía que guardar la plata"

Escucha el audio íntegro d ela entrevista en el programa de esta martes

En Deportes

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas