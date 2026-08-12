La atleta española Marta García ha sido protagonista en El Primer Palo tras su medalla de plata en los 5.000 metros conseguida en los Europeos de atletismo de Birmingham.

García destacó lo "increbile de la carrera, muy larga y muy complicada y es un mérito enorme conseguir medalla. No me lo creía hasta el final". La italiana Nadia Battocletti ha sido la ganadora, muy superior a sus rivales y García destacó que "no podía ir a por ella tras el cambio de ritmo. Tenía que guardar la plata"

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