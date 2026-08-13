Nawal El Moutawakel, la atleta que alzó la voz por las deportistas musulmanas

Nunca ninguna deportista musulmana había ganado una medalla olímpica. Para muchas de ellas, era simplemente una quimera. Incluso el mero hecho de poder participar. De poder practicar deporte. Hasta que llegó ella. Nawal El Moutawakel. Dispuesta a cambiar las normas establecidas. Dispuesta a luchar contra todo y contra todos. Dispuesta a ser la mejor del mundo en el 400 metros vallas, en el mejor escaparate posible. Un mensaje que significó toda una revolución.

Nacida en Casablanca, Marruecos, el 15 de abril de 1962, la afición por el deporte de Nawal el Moutawakel fue prácticamente inevitable. Su padre era judoca y su madre jugaba al voleibol. Aunque no era lo habitual, en su casa se animó a la pequeña a que practicara deporte. Lo explica ella misma en Historias de los Juegos. "Entiendo que en la comunidad musulmana de la que provengo a veces es difícil animar a una hija para que practique el atletismo pero en nuestra religión se dice que los padres deben enseñar a los hijos e hijas, sin distinción de género, sin especificar que sea sólo a los varones y no a las niñas. Vengo de una familia que es de mentalidad abierta, que apoya a sus hijos. Todos mis hermanos y hermanas practicaban deporte".

El atletismo fue lo que más la atrapó. Especialmente las pruebas de velocidad. Nawal era menuda, pero de una gran potencia. Aquellas cualidades hicieron que su entrenador, Jean François, cambiara los objetivos con ella. En esos años apareció la modalidad de 400 metros vallas para las mujeres. A pesar de su corta estatura, su velocidad, su resistencia y sobre todo su fuerza hicieron plantear al técnico que aquella prueba se le adaptaba mejor. No se equivocaría.

Casi en su primera prueba logra el récord africano. "Para mí, eso significó que podía ser buena". En la siguiente carrera batiría su propia marca. Y en la tercera, lograría acceder al Mundial de atletismo de Helsinki. Todo eso en 1982. Hitos que le permiten ser becada para estudiar en la Universidad Estatal de Iowa, y convertir así su vida en la de una deportista de élite. Centrada única y exclusivamente en el atletismo.

Un oro para la eternidad

A nadie extrañó, por tanto, que Nawal el Moutawakel apareciera entre las participantes en la prueba de 400 metros vallas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Eso sí, no partía entre las favoritas. Ni de lejos.

Pero aquel 8 de agosto de 1984, día de la final de la prueba, algo grande estaba a punto de suceder. La atleta marroquí, con el dorsal 272, sale fuerte. No tarda en coger la compensación de la calle de al lado. Entra en la última curva primera. Y como si flotara, se acerca a la línea de meta distanciándose de cada vez más de sus rivales. Llega primera, con un tiempo de 54.61.

Así lo relata ella misma: "Cerré mis ojos y me puse a correr. Dieron salida no válida y mi corazón casi se paró, así que volví a la salida, pero no había sido yo la que había dado salida falsa. Tras la segunda salida me centré en mi propio mundo y llegué a pensar que había hecho yo una salida falsa en la segunda que se dio; pensé si tenía que pararme o continuar pero al llegar casi al final de la carrera me giré a la derecha y a la izquierda para ver por dónde andaban mis rivales y desaceleré porque todas ellas era mis amigas. Así que cuando acabé llegó una delegación marroquí que me dio una bandera del país y me dijeron que diera la vuelta del triunfo y yo les pregunté si había ganado. Me llevó un tiempo reaccionar y lloré porque mi padre, que me había apoyado durante toda mi carrera, había fallecido pocos meses antes y ese fue un momento triste porque él me había dicho que tenía que convertirme en campeona olímpica y me insistió en que podía hacerlo, que me convenciera de ello".

La importancia de una familia abierta de mente para que su hija pudiera practicar deporte. Pudiera llegar a unos Juegos Olímpicos. Pudiera ganar un oro. El primero para un marroquí, hombre o mujer (y no Said Aouita, como tantas veces se ha repetido). El primero para una mujer africana. La primera medalla para una mujer musulmana en toda su historia. Con pantalón corto y la cabeza descubierta, enviaba un mensaje al mundo.

"En mi carrera como atleta gocé de un total apoyo: de mi familia, mis amigos, mi club, mi federación, de mi Gobierno y de mi rey", declara Nawal el Moutawakel. De hecho, el día de la victoria, el Rey Hassan II decreta que cada niña nacida durante aquel día debe llamarse Nawal. Pero la propia atleta sabe que eso no es lo habitual. Ni mucho menos. Que se lo pregunten por ejemplo a Hassiba Boulmerka, que tuvo que huir de su país, Argelia, para poder dedicarse al atletismo bajo amenaza de muerte.

Y por eso mismo, porque sabe que su caso era la excepción en una religión, una sociedad musulmana centrada básicamente en el hombre, Nawal el Moutawakel dedica sus esfuerzos desde su retirada -sólo tres años después del oro olímpico por culpa de una lesión- a que las niñas musulmanas no tengan problemas a la hora de practicar deporte. Lo hace desde las instituciones, donde sabe que tiene poder y acción. Ya sea en la Federación Internacional de Atletismo, o en el Comité Olímpico Internacional, del que es miembro desde 1998.

"En 1984 me pregunté a mí misma por qué habían tardado tantos años las mujeres en participar en una prueba como la que gané yo. Cuando gané el oro, muchas mujeres me escribieron por aquello que había hecho por ellas a través del deporte. Chicas con velo y sin velo me contaban que gracias a mí se habían sentido liberadas. Soy consciente de haber abierto una puerta a otras mujeres deportistas. A los pocos años las mujeres marroquíes competían para ganar, no para participar. Por todo eso, decidí entrar en estas instituciones. Para que se oyera aún más mi mensaje y fuera respetado".

Un mensaje poderoso, que se inició de la mejor manera posible: con un oro olímpico. Un mensaje que hoy Nawal el Moutawakel continúa enviando, continúa trabajando. Más fuerte si cabe. El mejor ejemplo de que el deporte, muchas veces, trasciende mucho más allá de los resultados.