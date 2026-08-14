El significativo 'olvido' de RTVE con Israel: presenta a todos los atletas menos a Omri Shiff

La retransmisión de RTVE del Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham ha generado críticas después de que sus comentaristas omitieran el nombre y la nacionalidad del atleta israelí Omri Shiff durante la presentación de los participantes en una de las series de los 400 metros vallas.

La secuencia muestra cómo la comentarista va identificando uno por uno a los corredores, indicando además la calle asignada a cada uno: "El belga Julien Watrin por la calle número nueve; por la calle número ocho, el finlandés Antti Sainio; por la calle número siete, el austriaco Niklas Strohmayer-Dangl; por la calle número seis, el eslovaco Patrik Dömötör…".

Justo al llegar a Shiff

Es precisamente entonces, cuando la realización muestra en pantalla al israelí Omri Shiff, cuando interviene el comentarista masculino. En lugar de continuar con la presentación del atleta que aparece en pantalla, señala sobre otro de los participantes: "…que ha tardado bastante en salir. Ha sido el último en llegar y parecía por momentos que no iba a estar, pero está".

La comentarista responde con un "está" y retoma inmediatamente las presentaciones cuando la realización pasa al siguiente corredor: "El húngaro Árpád Bánóczy por la calle número cuatro; por la calle número tres, el esloveno Mitja Zubin; y el danés Sebastian Monneret por la calle número dos".

Spanish 🇪🇸 commentator refuses to introduce Israeli 🇮🇱 athlete. RTVE commentators had no issue introducing the athletes at the European Athletics Championship, until it was Omri Shiff's turn. Trying to deal their own sort of punishment, the commentators spoke on a different… pic.twitter.com/x4ntgbo0cj — Hen Mazzig (@HenMazzig) August 13, 2026

El único sin presentar

La secuencia deja así a Omri Shiff como el único corredor de ese tramo de la presentación cuyo nombre y nacionalidad no son mencionados. La comentarista pasa de Patrik Dömötör, situado en la calle seis, a Árpád Bánóczy, en la cuatro, sin identificar al atleta de la calle cinco.

La interrupción del comentarista coincide exactamente con los segundos en los que Shiff aparece en pantalla. Una vez que la cámara pasa al siguiente participante, la enumeración por nombre, nacionalidad y calle continúa con normalidad.

El episodio se ha difundido a través de las redes sociales y ha provocado críticas a la televisión pública española por la omisión del representante israelí. Las imágenes y el audio permiten constatar lo sucedido durante la retransmisión, aunque no permiten determinar por sí solos si la interrupción en ese preciso momento fue deliberada o fortuita.

Shiff, en la calle cinco

Shiff, nacido en 2000, participaba en la primera ronda de los 400 metros vallas masculinos representando a Israel. Su presencia en la prueba consta en los resultados oficiales de European Athletics, que recogen también su posterior descalificación en la serie por una infracción reglamentaria.

Los precedentes de RTVE

La polémica se produce, además, después de las decisiones adoptadas por RTVE en los últimos meses respecto a la participación de Israel en acontecimientos internacionales. La Corporación decidió retirar a España de Eurovisión 2026 después de que se mantuviera al representante israelí en el certamen y tampoco emitió la final. Durante esa jornada mostró en sus canales un mensaje en el que reclamaba "Paz y justicia para Palestina".

Por el momento, no consta una explicación pública de RTVE sobre el motivo por el que Omri Shiff no fue identificado durante su presentación.