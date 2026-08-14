Muere atropellado el ciclista de 19 años Finlay Tarling en la Volta a Portugal

El corredor británico Finlay Tarling, de apenas 19 años y perteneciente al equipo NSN Development, ha muerto este viernes de forma trágica mientras disputaba la octava etapa de la Volta a Portugal. Según ha informado la propia organización de la prueba a través de sus canales oficiales, el siniestro se produjo a consecuencia de un choque frontal contra un automóvil que no formaba parte del dispositivo de la competición y que circulaba en sentido contrario al pelotón, desencadenando un desenlace fatal para el joven deportista.

Como consecuencia de este gravísimo incidente, la dirección de la carrera tomó la decisión inmediata de suspender la jornada competitiva cuando restaban aproximadamente veinte kilómetros para cruzar la línea de meta. Asimismo, los responsables del evento luso anunciaron que, en señal de respeto y luto por el corredor, quedaba cancelada cualquier ceremonia de entrega de premios en el podio. El impacto de la noticia ha conmovido a todo el pelotón internacional, que ve cómo una de sus más firmes promesas pierde la vida en unas circunstancias que aún deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Las muestras de dolor no se han hecho esperar en el país vecino. El presidente de Portugal, António José Seguro, ha querido transmitir de manera pública sus condolencias a la familia y allegados del deportista. Mediante un comunicado oficial, el mandatario luso expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento" del atleta galés, subrayando el estupor que ha causado este suceso en una jornada que debía estar marcada por la celebración deportiva y que ha terminado en una auténtica tragedia para la afición y sus compañeros.

Nacido el 2 de octubre de 2006, el prometedor corredor se había unido a la estructura de formación del NSN a principios de esta misma temporada, cuando la escuadra con base en Suiza todavía competía bajo la denominación de Israel-Premier Tech. Esta participación en la ronda portuguesa suponía su primera gran experiencia en una vuelta por etapas de la máxima exigencia. Hasta el momento del fatídico accidente, había dejado destellos de su indudable calidad, especialmente en la disciplina de la lucha contra el crono, logrando un destacado undécimo lugar en la etapa prólogo y finalizando decimoquinto en la quinta jornada.

La desgracia golpea duramente a una familia con gran tradición y arraigo en este deporte, puesto que el fallecido era el hermano menor de Josh Tarling, actual corredor de la potente escuadra Netcompany Ineos y uno de los especialistas contra el cronómetro más reputados del panorama actual. El mundo del deporte en general, y la familia ciclista en particular, se unen ahora en el dolor por la irreparable pérdida de un joven talento cuya incipiente trayectoria profesional fue segada de manera abrupta y repentina en las carreteras lusas.