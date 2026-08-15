María Pérez y Paul McGrath, campeones de Europa de medio maratón de marcha

Los marchadores españoles María Pérez y Paul McGrath se han proclamado este sábado campeones continentales de medio maratón de marcha en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido), en una jornada en la que la granadina ha batido además el récord del mundo y en la que Miguel Ángel López se ha colgado la plata y Raquel González el bronce en las pruebas de maratón de marcha.

Pérez, doble medallista olímpica y cuádruple campeona del mundo, marchó durante gran parte de la prueba junto a su compañero Miguel Ángel López y paró finalmente el crono en 1:30:06, nueva plusmarca mundial, para colgarse su segunda medalla de oro continental tras la conseguida en 2018 en Berlín en 20 kilómetros marcha.

El podio de la prueba femenina lo completaron la italiana Alexandrina Mihai (1:31:04) y la ucraniana Lyudmila Olyanovska (1:31:07), mientras que la francesa Pauline Stey (1:31:12) y la italiana Antonella Palmisano (1:32:10) completaron el top 5. Las otras dos españolas en liza, las gallegas Aldara Meilán y Antía Chamosa, terminaron novena (1:34:53) y duodécima (1:35:57), respectivamente.

Mientras, McGrath cruzó la meta en 1:23:23 para imponerse por 13 y 26 segundos a los italianos Francesco Fortunato (1:23:36) y Andrea Cosi (1:23:49), que se colgaron la plata y el bronce, y une así este metal a la plata conseguida en el Europeo de Roma 2024 en 20 km marcha. También acabaron en el top 8 los españoles Álvaro López, séptimo (1:25:25), y Diego García Carrera, octavo (1:25:41).

Poco después, el veterano Miguel Ángel López sumaba una medalla más a la colección de la marcha española este sábado, la tercera para él en una cita continental tras los oros de 2014 y 2022 en 20 km, al terminar segundo en la prueba de maratón. El murciano, de 38 años, paró el crono en 2:56:57, a solo ocho segundos del nuevo campeón, el italiano Massimo Stano (2:56:49).

El podio lo completó el francés Aurélien Quinion (2:59:29), bronce. Además, el pontevedrés Daniel Chamosa logró una meritoria séptima plaza (3:02:32), mientras que el granadino José Manuel Pérez concluyó la carrera noveno (3:03:50).

El festival de metales de este sábado lo cerró la incombustible Raquel González en el maratón femenino, al terminar tercera y colgarse un bronce que se une a su plata continental de 35 km marcha en Múnich 2022.

La catalana, de 36 años y en su quinto Europeo, completó la prueba en 3:20:49, solo por detrás de la italiana Sofia Fiorini, que firmó el nuevo récord mundial de la distancia (3:15:11), y de la polaca Katarzyna Zdzieblo (3:19:50). Lucía Redondo fue séptima (3:28:28) y Laura Monje, undécima (3:42:01).

De esta manera, España acumula seis medallas en Birmingham, ya que las cuatro preseas logradas este sábado en las pruebas de marcha se unen a la plata conseguida por Marta García en 5.000 metros y el bronce logrado por Mohamed Attaoui en los 800 metros.