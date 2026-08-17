Fin de año para Vingegaard: se centrará en 2027 tras la fractura sufrida en el Tour

Jonas Vingegaard ha dado por terminada su temporada 2026. El ciclista danés del Visma | Lease a Bike no volverá a competir en lo que queda de año como consecuencia de la lesión de clavícula que sufrió durante el Tour de Francia. El equipo confirmó este lunes la decisión, después de valorar que el corredor todavía no está en condiciones de retomar los entrenamientos al nivel necesario para afrontar nuevas carreras con garantías.

Recordemos que Jonas Vingegaard se vio obligado a abandonar el Tour tras sufrir una caída en la decimoquinta etapa, cuando ocupaba la segunda posición de la clasificación general, por detrás de Tadej Pogacar. La lesión ha alterado sus planes para la segunda parte de la temporada y ha llevado al equipo y al propio corredor a priorizar una recuperación completa antes de volver a competir.

"Después de un largo e intenso periodo de carreras, tenía previsto un tiempo de recuperación después del Tour de Francia. Sin embargo, debido a la fractura de clavícula, el inicio de mis entrenamientos se ha retrasado y no es posible que llegue a mi mejor nivel en el próximo tramo", explicó el danés en el comunicado difundido por su equipo.

El objetivo ya está puesto en 2027

La decisión supone renunciar a cualquier nuevo objetivo competitivo durante 2026. El Visma | Lease a Bike considera que no tendría sentido acelerar el regreso de su principal referente mientras persistan las consecuencias de la lesión. El calendario restante queda, por tanto, descartado y el foco pasa directamente a la preparación de la próxima temporada.

El propio Vingegaard entiende que es la mejor opción para afrontar 2027 en las mejores condiciones. El corredor de 29 años tendrá ahora varios meses para recuperarse completamente y comenzar posteriormente una preparación orientada a sus próximos grandes objetivos. "El objetivo es prepararse lo mejor posible para los objetivos de la temporada 2027. Debatiremos estos objetivos con el equipo en los próximos meses", señaló.

La decisión pone fin de manera anticipada a un año que había comenzado con resultados importantes para el danés. Aunque el abandono del Tour deja una sensación amarga, Jonas Vingegaard puede cerrar 2026 con varios logros de gran relevancia en su palmarés.

Un año marcado por el Giro y las generales

Antes de su caída en Francia, Vingegaard había conseguido conquistar el Giro de Italia, una victoria que le permitió entrar en un selecto grupo de corredores capaces de ganar las tres grandes vueltas. El danés se sumó así a una lista en la que figuran Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

El triunfo en el Giro elevó todavía más la dimensión de su carrera y confirmó su capacidad para competir por las principales vueltas por etapas. A ese éxito se añadieron durante 2026 las victorias en las clasificaciones generales de París-Niza y la Volta a Catalunya.

Su temporada, por tanto, ya estaba siendo sobresaliente antes de llegar al Tour. En Francia buscaba ampliar ese balance y volver a pelear por la victoria frente a Tadej Pogacar, pero la caída de la decimoquinta etapa puso fin a sus aspiraciones y, finalmente, también ha condicionado el resto de su calendario.

La lesión de clavícula ha obligado ahora a cambiar los planes. El corredor tendrá que afrontar un periodo de recuperación y retrasar el inicio de los entrenamientos para evitar una vuelta precipitada. El equipo entiende que no existen garantías de que pueda alcanzar su mejor nivel en los próximos meses y por ello ha optado por cerrar definitivamente su campaña.

Jonas Vingegaard termina así un 2026 de grandes éxitos, pero también con la frustración de no haber podido completar el Tour de Francia. La carrera francesa volverá a aparecer previsiblemente entre sus principales objetivos de 2027, en una temporada en la que buscará regresar completamente recuperado y preparado para volver a competir por las grandes vueltas.

Ahora comienza una etapa diferente para el danés. Después de un calendario intenso y de una lesión que ha condicionado su segunda mitad de año, el objetivo será recuperar plenamente la clavícula, reconstruir su preparación y llegar a 2027 sin las limitaciones que han marcado este final de temporada. El Visma | Lease a Bike ya ha decidido que no merece la pena correr riesgos y Vingegaard tendrá varios meses por delante para preparar su regreso a la competición.