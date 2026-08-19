El deshielo de un glaciar en Suiza destapa los restos de dos alpinistas perdidos en 1992

El deshielo de un glaciar en Suiza ha permitido resolver, más de tres décadas después, el misterio de dos alpinistas belgas desaparecidos en 1992. Sus cuerpos han sido localizados recientemente en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, al suroeste del país.

El hallazgo se produjo el pasado 26 de julio, cuando un excursionista encontró los restos de dos personas en una zona de montaña. Los cuerpos fueron trasladados ese mismo día al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para tratar de determinar su identidad.

La respuesta llegó gracias a las pruebas de ADN. Una comparación directa de los perfiles genéticos permitió confirmar de forma concluyente que se trataba de los dos montañeros belgas que desaparecieron en la región del Weissmies hace 34 años.

Cuando desaparecieron, los dos hombres tenían 39 y 41 años. El 4 de septiembre de 1992 habían salido del refugio de Weissmies con la intención de alcanzar otro refugio situado en el pico del mismo nombre, una montaña que alcanza los 4.017 metros de altitud.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron la ascensión y les impidieron llegar a su destino. Después de que se perdiera su rastro, las autoridades pusieron en marcha diferentes operaciones de búsqueda durante los meses siguientes.

Los equipos de rescate rastrearon la zona, pero apenas pudieron encontrar pistas. Solo apareció una mochila que podría haber pertenecido a los montañeros. No hubo más noticias sobre ellos y el caso quedó durante décadas entre las desapariciones sin resolver de los Alpes suizos.

El glaciar como testigo

Ahora, el retroceso del glaciar ha cambiado la historia. El deshielo ha dejado al descubierto una zona que durante décadas permaneció cubierta por hielo y ha permitido recuperar los restos de los dos alpinistas.

No se trata de un caso aislado. La propia Policía del Cantón de Valais explica que, a medida que los glaciares retroceden, en ocasiones vuelven a aparecer restos de personas que desaparecieron en las montañas hace décadas.

El fenómeno está directamente relacionado con el calentamiento global y con la pérdida de masa de los glaciares alpinos. El hielo que durante años o incluso décadas ocultó determinados lugares está desapareciendo progresivamente, dejando al descubierto objetos y restos que habían quedado atrapados en su interior.

Para las autoridades, estos descubrimientos permiten cerrar algunas de las historias de personas cuyo paradero se desconocía desde hace muchos años.

La Policía Cantonal de Valais mantiene desde 1925 registros de personas desaparecidas, principalmente de aquellos casos en los que se perdió el contacto con montañeros en zonas de alta montaña o con personas desaparecidas en ríos y lagos.

34 años después

En el caso de estos dos alpinistas belgas, la identificación mediante ADN ha permitido poner punto final a una búsqueda que comenzó en septiembre de 1992.

Durante más de tres décadas, sus familias no habían podido conocer con certeza qué había ocurrido después de aquella salida desde el refugio de Weissmies. Ahora, la recuperación de sus cuerpos y la confirmación genética permiten reconstruir, al menos parcialmente, el final de aquella expedición.

En este caso, 34 años después de su desaparición, dos montañeros que partieron para alcanzar un refugio en los Alpes suizos han vuelto a aparecer en la superficie del glaciar. La ciencia ha permitido confirmar quiénes eran y cerrar una incógnita que permanecía abierta desde 1992.