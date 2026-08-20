El entrenador inglés de atletismo 'desaparecido' está en una cárcel marroquí

Apenas un par de días más tarde de que se informara de la desaparición de Leon Baptiste, exatleta internacional británico y actual entrenador de atletismo, se ha conocido que este se encuentra en una prisión en Marruecos cumpliendo condena por un delito de agresión sexual.

Según ha revelado BBC Sport, mediante la confirmación del Ministerio de Justicia marroquí, Leon Baptiste fue detenido en Marrakech en mayo y condenado inicialmente a 10 meses de prisión, aunque se rebajó a 8 meses en apelación. Actualmente cumple con la pena en una cárcel de Al-Oudaya, a 30 kilómetros de Marrakech.

"En relación con las informaciones sobre la supuesta 'desaparición' de Leon Baptiste, un entrenador de atletismo inglés que, según se informa, lleva desaparecido en Marruecos más de dos meses en circunstancias sospechosas, les rogamos que tengan en cuenta que la información publicada al respecto es inexacta y no refleja los hechos del caso", sostuvo a BBC Sport la fuente consultada.

"Actualmente se encuentra recluido en la prisión local de Marrakech, donde cumple una condena de prisión preventiva tras ser declarado culpable por las autoridades judiciales competentes en relación con un delito menor", afirmaron. Por otro lado, añadieron que Baptiste se encuentra en "buen estado de salud".

Meses sin información

En mayo, Baptiste habría enviado un breve mensaje al grupo de atletas que entrenaba de cara a los Juegos de La Commonwealth y los Campeonatos de Europa de este verano. En él les comunicaba que estaría ausente de los entrenamientos "durante un tiempo", sin dar más explicaciones. Asimismo, UK Athletics, para quien trabajaba como consultor de velocidad, tampoco sabía dónde estaba Baptiste.

Conforme a lo que informa BBC Sport, el martes —tres meses después— se habría mandado un breve correo electrónico en nombre del atleta a las personas que entrenaba y en el que renunciaba al puesto, alegando problemas de salud sin llegar a especificar más.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos exteriores británico habría declarado al medio inglés que se encuentran "apoyando a un ciudadano británica detenido en Marruecos y mantenemos contacto con las autoridades". Además, se entiende que la familia estaría al tanto de la situación.

La ausencia de Baptiste dejó a velocistas británicos como el medallista olímpico Charlie Dobson y el medallista paralímpico Zac Shaw sin entrenador, pero Adam Gemeli —cuatro veces campeón de Europa y entrenador de relevas— así como Martyn Rooney. Intervinieron para dar apoyo a los atletas. Aún así, estos se vieron afectados gravemente durante un periodo crucial de sus carreras.