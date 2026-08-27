El milagro de Topuria tras caer ante Gaethje: podría estar listo en diciembre

Ilia Topuria continúa dando pasos adelante después de la dura derrota sufrida ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 hace poco más de dos meses. El luchador hispano-georgiano todavía tiene por delante un importante proceso de recuperación antes de volver a competir, pero las sensaciones que llegan desde su entorno son positivas. Jesús Gallo, uno de los preparadores físicos de el Matador, ha actualizado su estado durante una entrevista en el canal de YouTube del periodista Jorge Ebro y ha dejado abierta la posibilidad de que el peleador pueda estar preparado físicamente para regresar antes de que termine 2026.

El camino, sin embargo, exige prudencia. La prioridad del equipo pasa por completar una recuperación sin riesgos y evitar que las ganas de regresar precipiten una vuelta que podría tener consecuencias desastrosas. Por ese motivo, aunque diciembre aparece como una posibilidad desde el punto de vista físico, 2027 se perfila como el escenario más probable para volver a ver a Topuria en el octágono.

JUSTIN GAETHJE DROPS TOPURIA IN ROUND 3 OH MY GODDDDD #UFCWhiteHousepic.twitter.com/HISKoNbp2r https://t.co/4OFA3lLc97 — Championship Rounds (@ChampRDS) June 15, 2026

Recordemos que el hispano-georgiano sufrió mucho más que una simple derrota ante Gaethje el pasado mes de junio. El combate terminó después del cuarto asalto, cuando Topuria no pudo continuar debido al castigo recibido en su rostro. El estadounidense le provocó fracturas en los dos huesos orbitales y también una fractura nasal, unas lesiones que obligaron al luchador a recibir atención hospitalaria.

Las consecuencias fueron más allá del daño físico inmediato. Según explicó Gallo, Topuria atravesó momentos especialmente complicados por los problemas para ver y respirar, una situación traumática para cualquier deportista de élite.

"No podía ver. Y no solamente eso. No podía respirar, nivelar su respiración. Fue algo muy traumático", explicó el preparador físico durante la conversación.

No obstante, pese a la gravedad de las lesiones, la evolución está siendo mejor de lo esperado. Gallo destacó el trabajo realizado por los especialistas médicos en España y las excepcionales condiciones físicas del propio Topuria como dos factores fundamentales en el proceso.

"La recuperación ha sido estupenda, y hay que darle un crédito increíble a los doctores que han estado trabajando con él en España. Obviamente él tiene una genética muy buena, es una combinación de las dos cosas", señaló.

El preparador incluso destacó la capacidad de recuperación del peleador, convencido de que su evolución está sorprendiendo por la velocidad con la que está superando las diferentes fases.

"Tiene un poder de recuperación increíble. Al paso que va, con tan poco tiempo, sabemos que va a recuperarse mucho más rápido de lo que otras personas querían o especulaban", añadió.

Diciembre es una posibilidad, pero 2027 es el objetivo

La gran incógnita se centra ahora en la fecha de regreso. Gallo considera que, si la recuperación continúa por el mismo camino, Topuria podría llegar a estar físicamente preparado para competir en diciembre. Sin embargo, el propio miembro de su equipo rebaja las expectativas sobre un retorno tan rápido.

"Lo correcto, más adecuado e inteligente sería 2027, pero a nivel físico, si todo va en camino como debe ir, él podría estar listo para diciembre", explicó.

La diferencia entre estar preparado físicamente y competir realmente es, en este caso, fundamental. Después de una experiencia tan dura, el equipo quiere asegurarse de que el peleador complete tanto su recuperación física como mental antes de asumir de nuevo la exigencia de una pelea de máximo nivel.

"No creo que vayamos a regresar en diciembre, no sería lo más inteligente y no creo que la UFC le dé esa opción", subrayó Gallo.

Mientras tanto, Ilia Topuria trata de recuperar la normalidad y de disfrutar de un periodo alejado de la presión competitiva. El hispano-georgiano se ha dejado ver en distintos eventos y destinos, una forma de desconectar antes de afrontar la siguiente etapa de su carrera.

Gallo confía plenamente en la capacidad de el Matador para superar el golpe deportivo y personal que supuso aquella derrota. "Las ganas y la pasión de regresar serán suficientes para superar el trauma mental. Es posible que veamos una versión mejor de Ilia", concluyó.

Topuria estará pronto en condiciones de avanzar hacia los entrenamientos de mayor intensidad, aunque su regreso definitivo al octágono parece destinado a esperar. Todas las señales apuntan a comienzos de 2027, posiblemente incluso a la primavera. La fecha y el rival todavía son una incógnita, pero la recuperación, por ahora, avanza en la dirección correcta.