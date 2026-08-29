España jugará la final del Mundial de hockey 28 años después

La selección española masculina de hockey hierba, conocidos como los Redsticks, ganó este viernes a la anfitriona, Países Bajos, en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.

Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.

El partido comenzó muy igualado y fueron los neerlandeses los que se adelantaron en el marcador, en el minuto 21, con un contraataque que rubricó Koen Bijen.

Los de Max Caldas no bajaron los brazos y en el minuto 40 Chefo Basterra disparó desde fuera del área y la bola se coló por debajo de las piernas de Meijer (1-1).

La tensión fue notable en el último cuarto y en el minuto 50, de nuevo Chefo Basterra logró el segundo gol para España tras un pase de Pepe Cunill y un minuto después los Redsticks forzaron un penalti-córner que convirtió en gol Pepe Cunill por debajo de las piernas del guardameta neerlandés (3-1).

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Los de Max Caldas no renunciaron al ataque a pesar de la diferencia de dos goles en el marcador y forzaron un penalti-stroke. Lo metió Basterra, que ya acumula 7 tantos en el Mundial, y firmó el 4-1 en el minuto 54.

Países Bajos no se rindió y en el minuto 56 Jip Janssen marcó el segundo gol de su selección en un penalti-córner.

En otra jugada de penalti-córner, Joep Mol logró el 4-3 en el minuto 58 y los neerlandeses acorralaron a los españoles en los últimos instantes del duelo, pero no pudieron evitar la derrota.

"Cuando nos marcaron el primer gol dijimos que el partido no había terminado, hemos trabajado mucho para pasar a la final y tenemos que aprender de algunos errores. Estoy muy orgulloso del equipo y de mí, recordaré este día cada momento", dijo el jugador español Luis Calzado al término del partido a la organización.

Será la primera final mundialista para los españoles desde 1998. Entonces perdieron ante Países Bajos, también locales entonces.