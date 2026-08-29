Una piedra termina con Pogacar: el esloveno se retira de la Vuelta tras una brutal caída

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, se retiró de la carrera en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una durísima caída a 32 km de meta.

Tadej Pogačar hit a stone, that's why he crashed. #LaVuelta26 pic.twitter.com/J9gd6D95Lp — Lukáš Ronald Lukács (@lucxsronald) August 29, 2026

El accidente llegó de la manera más tonta. Pogacar pisa una piedra que estaba en el asfalto y se va al suelo de manera inmediata.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco. 📺Sigue en DIRECTO los últimos kilómetros #VueltaRTVE29a en Teledeporte y @rtveplay 🔴https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/KnHG69yx8H — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono.

❌Caída de Tadej Pogacar a 32 kilómetros de meta en la etapa 8 de la #VueltaRTVE29a 🔴DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/EqgjrFpsYL — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.

Pogacar pisa una piedra y es lo que le tira al suelo. Si os fijáis en el arcén izquierdo se ve claramente como hay un objeto que justo es lo que pisa la rueda del esloveno y le lleva a dar el bandazo que le tira al suelo#lavuelta26 pic.twitter.com/zkW24ly6cx — David Riol (@DavidRi0l) August 29, 2026

Un accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81.ª edición de la Vuelta.

Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3.50 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.50 sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al 'club' de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.

Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.

Parte médico

.El esloveno presenta un traumatismo craneoencefálico con una posible fractura en la clavícula izquierda y varias contusiones.

Así lo explicó a RTVE el doctor Álvaro Ortiz, que lo atendió tras su accidente en la octava etapa. Según su versión, el corredor sufrió una caída "bastante fuerte" que le produjo "mucho dolor". "Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión" por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Preguntado por los plazos de recuperación, explicó que tendrán que hacele pruebas, "pero si tiene alguna fractura podría ser quirúrgico incluso", apuntó, por lo que no se descarta una operación.

